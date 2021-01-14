Сокурсник Путина Швец рассказал, каким образом российские спецслужбы причастны к захвату Капитолия

Ситуация с захватом здания Конгресса США связана с явлением, которое называют рукой Москвы. Об этом проживающий в США экс-разведчик КГБ СССР, сокурсник президента России Владимира Путина по институту КГБ Юрий Швец рассказал в интервью изданию "ГОРДОН".

"В США, помимо посольства, российское государство представлено организацией, которая называется Российским центром науки и культуры. Он подчиняется "Россотрудничеству". А "Россотрудничество" является продолжателем традиций и наследником Союза советских обществ дружбы с зарубежными странами (ССОД). Эта организация создавалась в СССР как крыша, прикрытие для КГБ во внешней разведке. Я это знаю как факт. "Россотрудничество" во всех развитых странах, имеющих дипломатические отношения с РФ, держит эти так называемые Центры науки и культуры. Это крыша или прикрытие ФСБ. Организация занимается созданием и управлением пятой колонны в иностранных государствах", – объяснил он.

Швец сказал, что в США агентура ФСБ "затесалась" в российскую эмиграцию.

"Есть целая прослойка людей в русскоязычной эмиграции, которые живут исключительно за счет кэша, идущего от этих центров. Ситуация просто идиотическая со стороны правительства США. Это началось еще со времен Билла Клинтона и продолжается по сей день, хотя российские власти выгнали из страны все западные организации, связанные с правительствами. Те же British Council, USAID и так далее. Но в США по-прежнему действует российский центр", – добавил он.

Экс-разведчик обратил внимание, что 11 января США ввели санкции против бывшего прокурора Генпрокуратуры Украины Константина Кулика; беглого бизнесмена, экс-нардепа Александра Онищенко; действующего народного депутата от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Александра Дубинского; бывшего украинского дипломата и политолога Андрея Телиженко, а также представителей окружения внефракционного нардепа Андрея Деркача.

"Интересный момент. Есть подозрение, что не все понимают, поэтому поясню. Главное направление российского вмешательства в американские выборы 2016 года состояло в следующем: хакеры взломали серверы в США и через WikiLeaks, который через Джулиана Ассанжа был подставлен под контроль российских спецслужб, украденную информацию слили. В выборах 2020 года планировалось, что роль WikiLeaks будет выполнять группа "товарищей" из Украины, через которых российские спецслужбы сольют информацию. На этот раз американцы сделали то, что следовало сделать раньше. А следовало сразу сказать: "Ребята, то, что сливается WikiLeaks, – это результат работы российских спецслужб". Но в 2016 году этого не сделали. Поэтому получили то, что получили. Но на этот раз, как только начала действовать группа активистов в Киеве во главе с товарищем Деркачом, в США на это сразу обратили внимание, сразу все поняли и нейтрализовали попытку в самом зародыше. Это единственная причина, почему Украина не была втянута в выборы-2020 по полной программе со всеми негативными последствиями, которые имели бы место, если план "товарищей" удалось бы реализовать", – сказал Швец.

Журналистка спросила, означает ли это, что "рука Кремля", хоть и под прикрытием, но смогла дотянуться до президентских выборов Соединенных штатах.

"Безусловно. Эта экзальтация российской диаспоры США и попытка использовать Украину в роли WikiLeaks только подтверждают данный факт", – ответил экс-разведчик.

Сокурсник Путина, экс-разведчик КГБ Швец: Трамп загнал себя в тот же угол, что и Путин. Читайте полный текст интервью

6 января на митинге, который состоялся перед Белым домом, президент США Дональд Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов Джо Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США и штурмом взяли его. Трамп обещал пойти за ними, но сам уехал в Белый дом и наблюдал за штурмом по телевизору, утверждает CNN. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

ФБР объявило участников штурма в розыск, за информацию о тех, кто установил в здании Конгресса США взрывные устройства, обещало вознаграждение. Нескольких протестующих уже арестовали.

7 января Конгресс США утвердил Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232. Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

7 января спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси призвала вице-президента Майка Пенса отстранить Трампа от должности на основании 25-й поправки к конституции США (эта поправка регламентирует процедуру отстранения президента в случае его недееспособности) и предупредила, что, если этого не произойдет, Конгресс может инициировать импичмент. Пенс 12 января отказался отстранять Трампа с помощью 25-й поправки.

8 января Демократическая партия США распространила проект резолюции об импичменте Трампа. Авторы документа обвиняют Трампа в подстрекательстве к массовым беспорядкам. 13 января Палата представителей проголосовала за эту резолюцию: она получила поддержку большинства конгрессменов. Теперь документ должен рассмотреть Сенат.