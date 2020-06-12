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Из совета общественного контроля НАБУ исключили двух человек, причина – накрутка голосов

Без накрутки голосов телеведущие Василий Апасов и Назар Диордица не стали бы членами совета общественного контроля НАБУ, заявили в ведомстве. В связи с этим обоих исключили из совета.

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Решение об исключении принято большинством голосов
Решение об исключении принято большинством голосов
Фото: rgk-nabu.org

Телеведущих Василия Апасова и Назара Диордицу (Макса Назарова) исключили из совета общественного контроля (СОК) Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом 11 июня проинформировал сайт совета.

"Апасова и Диордицу исключили из состава совета общественного контроля НАБУ. Причина – искусственное завышение голосов. За такое решение проголосовало большинство... 29 мая НАБУ проверило полный протокол интернет-голосования за состав СОК. Были выявлены факты, свидетельствующие об осуществлении многократного голосования из определенной группы устройств, что привело к искусственному завышению количества голосов. Выводы НАБУ также подтвердились результатами мониторинга процесса голосования независимым наблюдателем – ОО "Электронная демократия", – говорится в сообщении.

Проверка показала, что Апасов без повторных голосований с одного идентификатора набрал бы 11 505 голосов, а Диордица – 11 979.

"Этот результат ниже, чем у кандидатов, которые не прошли в совет, – Виктора Трофименко и Максима Салаты", – отметили в СОК.

Совет намерен обратиться в киберполицию для проверки результатов голосования, а в НАБУ – с просьбой провести внеочередные выборы для замены выбывших членов СОК.

В НАБУ отмечали, что за Апасова на 29 мая было подано 14 900 голосов, а за Диордицу – 15 384.

Диордица сегодня заявил в Facebook, что они с Апасовым будут обращаться в суд в связи с исключением их из совета НАБУ.

https://www.facebook.com/maks.nazaroff/posts/3086087108125893

Теги: интернет, голосование, НАБУ, киберполиция, телеведущий, проверки, Василий Апасов, суд
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