Ясько: Разумков был частью процесса моего снятия с поста главы украинской делегации в ПАСЕ

"Однозначно, это была чья-то интрига. Однозначно, были люди, не заинтересованные в том, чтобы я занимала эту должность. Но мы это пережили", – сказала Ясько.

Она не уточнила, чья конкретно это была интрига.

"Разных групп интересов. По-разным причинам. Прошло время, у меня, честно говоря, нет желания копаться в январе, потому что я знаю, что там было серьезное давление в том числе со стороны людей, которые занимают более пророссийскую позицию внутри парламента, были какие-то личные моменты: кто-то кого-то любит, кто-то кого-то нет... Я считаю, что это не очень профессионально. Но так произошло, жизнь продолжается", – отметила Ясько.

Нардеп уточнила, что этот вопрос обсуждался на нескольких встречах, в которых принимал участие Разумков.

"Было несколько людей, которые очень сильно хотели, чтобы этот вопрос решился вместе с Дмитрием Разумковым. Чтобы собраться на встречу и проговорить это. У нас была така встреча, где Дмитрий Александрович присутствовал. Дальше была еще одна встреча... То есть он в принципе был частью процесса, когда снимали меня. Он поддержал решение членов делегации от "Слуги народа", а потом всех [делегатов], когда в принципе у него была возможность занять другую позицию", – сказала Ясько.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube