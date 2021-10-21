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Ясько: Разумков был частью процесса моего снятия с поста главы украинской делегации в ПАСЕ

 
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Ясько: Так произошло, жизнь продолжается
Ясько: Так произошло, жизнь продолжается
Фото: lisa_yasko / Instagram

Народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько рассказала в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман, что в ее увольнении с должности главы украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы были заинтересованы разные силы, свою роль в этом процессе сыграл Дмитрий Разумков, который в то время был председателем Верховной Рады.

"Однозначно, это была чья-то интрига. Однозначно, были люди, не заинтересованные в том, чтобы я занимала эту должность. Но мы это пережили", – сказала Ясько.

Она не уточнила, чья конкретно это была интрига.

"Разных групп интересов. По-разным причинам. Прошло время, у меня, честно говоря, нет желания копаться в январе, потому что я знаю, что там было серьезное давление в том числе со стороны людей, которые занимают более пророссийскую позицию внутри парламента, были какие-то личные моменты: кто-то кого-то любит, кто-то кого-то нет... Я считаю, что это не очень профессионально. Но так произошло, жизнь продолжается", – отметила Ясько. 

Нардеп уточнила, что этот вопрос обсуждался на нескольких встречах, в которых принимал участие Разумков. 

"Было несколько людей, которые очень сильно хотели, чтобы этот вопрос решился вместе с Дмитрием Разумковым. Чтобы собраться на встречу и проговорить это. У нас была така встреча, где Дмитрий Александрович присутствовал. Дальше была еще одна встреча... То есть он в принципе был частью процесса, когда снимали меня. Он поддержал решение членов делегации от "Слуги народа", а потом всех [делегатов], когда в принципе у него была возможность занять другую позицию", – сказала Ясько. 

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Верховная Рада сформировала нынешний состав украинской делегации в ПАСЕ в сентябре 2019 года, через несколько дней после обнародования списка членов делегации ее главой избрали Ясько

В январе 2021 года делегация приняла решение сменить главу. Вместо Ясько делегацию возглавила нардеп от "Слуги народа" Мария Мезенцева. Нардеп от "Европейской солидарности", член делегации Алексей Гончаренко сообщил, что решение приняли голосами представителей "Слуги народа" и "Оппозиционной платформы – За жизнь"; "Европейская солидарность", "Голос", "Батьківщина" и часть делегатов от "Слуги народа" за это решение не голосовали. 

Замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, которая является заместителем члена постоянной делегации, объяснила смену главы изменением стратегии делегации. "Наша делегация тоже меняет и свои подходы, и свою стратегию, чтобы идти в ногу со временем и соответствовать тем вызовам, которые встанут перед нашей страной и миром в 2021 году. Для этого нам нужно будет не только акцентировать на том, кто враг, но и заботиться о том, чего хочет друг", – написала она в Facebook. 

Ясько заявила о разногласиях с коллегами по фракции и сказала, что "коррупция и девальвация совести стали нормой жизни" для некоторых из них. 

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Верховная Рада, ПАСЕ, Алеся Бацман, Слуга народа, Дмитрий Разумков, Мария Мезенцева, Елизавета Ясько
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