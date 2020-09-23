Кабмин определился с числом украинцев, которых призовут осенью на срочную службу

Согласно решению Кабмина Украины, в октябре-декабре для прохождения срочной военной службы будут отправлены 13 570 человек.

23 сентября Кабинет Министров Украины утвердил численность граждан, которые подлежат призыву на срочную военную службу в октябре-декабре. Об этом проинформировал сайт правительства.

"Осенью в Вооруженные силы Украины и другие военные формирования для прохождения срочной военной службы будут отправлены 13 570 человек. Из них в Вооруженные силы Украины 7500 человек, в Государственную специальную службу транспорта – 600 человек, в Государственную пограничную службу Украины – 500 человек, в Национальную гвардию Украины – 4970 человек", – говорится в сообщении.

В Кабмине отмечают, что его решение "обеспечит своевременное выполнение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением призыва граждан Украины на срочную военную службу в октябре-декабре 2020 года".

Предыдущий призыв должен был начаться 1 апреля и продлиться до 30 июня 2020-го, но из-за эпидемии коронавируса и карантина призывная кампания была перенесена на май – июль. 1 августа в Генштабе сообщили, что призыв завершен, в войска отправили 16 460 человек.

В августе в Генеральном штабе ВСУ говорили о планах осенью сократить количество призывников на срочную службу.