Кабмин создаст комиссию для расследования ДТП под Черниговом

"Отчет о результатах расследования причин аварии должен быть подан в Кабмин до 31 января 2022 года. После этого правительством будут приняты соответствующие решения о повышении безопасности на дорогах и эксплуатации маршрутного транспорта", – заявил премьер.

Контекст:

7 декабря около 8.00 в районе Брусилова Черниговской области произошло ДТП – столкнулись грузовик и маршрутка. 11 человек погибли на месте, еще двое скончались в больнице, семь человек пострадали.

Накануне ДТП водителей в Черниговской области предупреждали об ухудшении погоды. О том, что авария могла произойти из-за скользкой дороги, говорили также спасатели.

В то же время глава МВД Украины Денис Монастырский заявил, что ДТП произошло по вине водителя грузовика, который с нарушением ПДД выехал на встречную полосу и допустил столкновение с маршрутным автобусом. Водителя задержали, ему сообщили о подозрении в нарушении правил дорожного движения, что повлекло за собой гибель нескольких человек (ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины). Максимальное наказание – 10 лет лишения свободы.