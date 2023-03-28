Кабмин Украины одобрил законопроект о прекращении договора о сотрудничестве с Сирией

Правительство одобрило проект закона "О прекращении действия соглашения между правительством Украины и правительством Сирийской Арабской Республики о торговом, экономическом и техническом сотрудничестве".
"Законопроектом предлагается в связи с коренным изменением обстоятельств, в частности из-за поддержки со стороны правительства Сирийской Арабской Республики российской вооруженной агрессии против Украины и разрывом Украиной дипломатических отношений с Сирийской Арабской Республикой, прекратить действие соглашения", – говорится в сообщении.
Соглашение было заключено 21 апреля 2002 года в Дамаске и ратифицировано законом Украины №508-IV от 6 февраля 2003 года.
В июне 2022 года Министерство иностранных дел Украины объявило о разрыве дипломатических отношений с Сирией в ответ на решение последней признать "независимость" временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
В МИД Украины тогда напомнили, что в связи с преступлениями режима Башара Асада против сирийского народа украинская сторона закрыла посольство Украины в Дамаске еще в 2016 году, а в 2018 году приказала закрыть посольство Сирии в Киеве. Защиту интересов украинцев в Сирии осуществляет украинское посольство в Ливане.
18 марта 2023 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против президента Сирии Башара Асада на 10 лет.