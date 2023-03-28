Кабмин Украины одобрил законопроект о прекращении договора о сотрудничестве с Сирией

Правительство одобрило проект закона "О прекращении действия соглашения между правительством Украины и правительством Сирийской Арабской Республики о торговом, экономическом и техническом сотрудничестве".

"Законопроектом предлагается в связи с коренным изменением обстоятельств, в частности из-за поддержки со стороны правительства Сирийской Арабской Республики российской вооруженной агрессии против Украины и разрывом Украиной дипломатических отношений с Сирийской Арабской Республикой, прекратить действие соглашения", – говорится в сообщении.

Соглашение было заключено 21 апреля 2002 года в Дамаске и ратифицировано законом Украины №508-IV от 6 февраля 2003 года.