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Кабмин Украины одобрил законопроект о прекращении договора о сотрудничестве с Сирией

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Кабмин принял решение 28 марта
Кабмин принял решение 28 марта
Фото: depositphotos.com

Кабмин Украины на заседании 28 марта согласовал законопроект о прекращении сотрудничества с Сирией. Об этом сообщил представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук в Telegram.

Правительство одобрило проект закона "О прекращении действия соглашения между правительством Украины и правительством Сирийской Арабской Республики о торговом, экономическом и техническом сотрудничестве".

"Законопроектом предлагается в связи с коренным изменением обстоятельств, в частности из-за поддержки со стороны правительства Сирийской Арабской Республики российской вооруженной агрессии против Украины и разрывом Украиной дипломатических отношений с Сирийской Арабской Республикой, прекратить действие соглашения", – говорится в сообщении.

Соглашение было заключено 21 апреля 2002 года в Дамаске и ратифицировано законом Украины №508-IV от 6 февраля 2003 года.

Контекст:

В июне 2022 года Министерство иностранных дел Украины объявило о разрыве дипломатических отношений с Сирией в ответ на решение последней признать "независимость" временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

В МИД Украины тогда напомнили, что в связи с преступлениями режима Башара Асада против сирийского народа украинская сторона закрыла посольство Украины в Дамаске еще в 2016 году, а в 2018 году приказала закрыть посольство Сирии в Киеве. Защиту интересов украинцев в Сирии осуществляет украинское посольство в Ливане.

18 марта 2023 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против президента Сирии Башара Асада на 10 лет.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Сирия, законопроект, война России против Украины, сотрудничество, Кабмин
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