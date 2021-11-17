Кабмин Украины принял ряд кадровых решений. Один из экс-заместителей Резникова перешел к нему в Минобороны

"Кабмин уволил Шаповалова Вячеслава Владимировича с должности заместителя министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины и сразу назначил заместителем министра обороны Украины", – сообщил, в частности, нардеп.
Таким образом, Шаповалов снова стал заместителем главы Минобороны Алексея Резникова, на этот раз – в другом ведомстве.
По данным Гончаренко, правительство также уволило Дениса Кудина с должности первого заместителя главы Фонда государственных имуществ и сразу назначило первым заместителем министра экономики Украины.
"Кабмин согласовал увольнение Полоскова Анатолия Александровича с должности председателя Закарпатской облгосадминистрации", – говорится в сообщении.
Также, по информации Гончаренко, на заседании Кабмина приняты такие кадровые решения:
Полосков был назначен главой Закарпатской ОГА 7 декабря 2020 года. До этого он был был директором винодельческой компании.
Резников назначен министром обороны 4 ноября.