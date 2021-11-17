Кабмин Украины принял ряд кадровых решений. Один из экс-заместителей Резникова перешел к нему в Минобороны

"Кабмин уволил Шаповалова Вячеслава Владимировича с должности заместителя министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины и сразу назначил заместителем министра обороны Украины", – сообщил, в частности, нардеп.

Таким образом, Шаповалов снова стал заместителем главы Минобороны Алексея Резникова, на этот раз – в другом ведомстве.

По данным Гончаренко, правительство также уволило Дениса Кудина с должности первого заместителя главы Фонда государственных имуществ и сразу назначило первым заместителем министра экономики Украины.

"Кабмин согласовал увольнение Полоскова Анатолия Александровича с должности председателя Закарпатской облгосадминистрации", – говорится в сообщении.

Также, по информации Гончаренко, на заседании Кабмина приняты такие кадровые решения:

Юлий Гере уволен с должности заместителя министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;

Алла Шаповал уволена с должности заместителя председателя правления ПАО "Государственная акционерная компания "Лекарства Украины";

Людмила Панченко назначена заместителем министра молодежи и спорта;

Юрий Лубкович признан победителем конкурса и назначен государственным секретарем Министерства внутренних дел;

Роман Комендант назначен заместителем главы Государственного агентства автомобильных дорог по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.