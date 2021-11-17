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Кабмин Украины принял ряд кадровых решений. Один из экс-заместителей Резникова перешел к нему в Минобороны

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17 ноября Кабмин провел заседание
17 ноября Кабмин провел заседание
Фото: Кабінет Міністрів України / Facebook

17 ноября на заседании Кабинета Министров был принят ряд кадровых решений. Их перечень опубликовал в Telegram народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"Кабмин уволил Шаповалова Вячеслава Владимировича с должности заместителя министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины и сразу назначил заместителем министра обороны Украины", – сообщил, в частности, нардеп.

Таким образом, Шаповалов снова стал заместителем главы Минобороны Алексея Резникова, на этот раз – в другом ведомстве.

По данным Гончаренко, правительство также уволило Дениса Кудина с должности первого заместителя главы Фонда государственных имуществ и сразу назначило первым заместителем министра экономики Украины.

"Кабмин согласовал увольнение Полоскова Анатолия Александровича с должности председателя Закарпатской облгосадминистрации", – говорится в сообщении.

Также, по информации Гончаренко, на заседании Кабмина приняты такие кадровые решения:

  • Юлий Гере уволен с должности заместителя министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;
  • Алла Шаповал уволена с должности заместителя председателя правления ПАО "Государственная акционерная компания "Лекарства Украины";
  • Людмила Панченко назначена заместителем министра молодежи и спорта;
  • Юрий Лубкович признан победителем конкурса и назначен государственным секретарем Министерства внутренних дел;
  • Роман Комендант назначен заместителем главы Государственного агентства автомобильных дорог по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Контекст:

Полосков был назначен главой Закарпатской ОГА 7 декабря 2020 года. До этого он был был директором винодельческой компании.

Резников назначен министром обороны 4 ноября.

Теги: Кабинет Министров, правительство, Алексей Гончаренко, конкурс, Минобороны, облгосадминистрация, увольнение, заседание, Кабмин, нардеп
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