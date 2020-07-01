Кабмин Украины утвердил соглашение с Турцией о признании национальных удостоверений водителя

Соглашение предусматривает, что украинские водительские удостоверения на всей территории Турции будут признаваться турецкими властями как действующие, отметил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Украина и Турция договорились о соглашении 3 февраля 2020 года Фото: depositphotos.com

Кабинет Министров Украины утвердил соглашение с Турецкой Республикой о взаимном признании и обмене национальных удостоверений водителя. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 1 июля, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мы вводим в действие договор с Турецкой Республикой о том, что наши водительские удостоверения на всей территории Турции будут признаваться турецкими властями как действующие. Это важно для наших туристов и наших граждан", – подчеркнул министр внутренних дел Арсен Аваков.

Об этом соглашении Украины и Турция договорились 3 февраля 2020 года.

На сайте Министерства внутренних дел Украины сообщается, что, согласно документу, граждане Украины, которые легально проживают в Турции, и турки, законно проживающие в Украине, смогут обменять свои национальные водительские удостоверения на аналогичные документы страны проживания в упрощенном порядке – без необходимости повторно сдавать экзамены. Это также позволит избежать дополнительных финансовых затрат.