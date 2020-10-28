Кабмин Украины вернул высокие зарплаты топ-менеджерам госпредприятий

Кабинет Министров Украины снял ограничение на месячную зарплату в 47 тысяч гривен для руководителей и членов наблюдательных советов государственных компаний.

Кабмин: Украинские власти должны были снять ограничения на зарплаты в госкомпаниях до 1 июля 2020 года Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров Украины снял ограничения, которыми месячная заработная плата руководителей и членов наблюдательных советов предприятий государственного сектора не может превышать десять минимальных зарплат. Об этом в Кабмине рассказали сегодня, 28 октября.

Такое решение удалось принять благодаря тому, что Верховная Рада Украины предоставила Кабмину право сократить срок действия ограничений, запретов, льгот и гарантий, установленных законами Украины для предотвращения и распространения болезни COVID-19.

"Одновременно постановлением о "Некоторых вопросах оплаты труда руководителей, членов исполнительных органов и вознаграждения членам наблюдательных советов субъектов хозяйствования государственного сектора экономики" правительство вернуло предыдущие ограничения выплат руководителям и членам наблюдательных советов государственных предприятий", – рассказали в правительстве.

Размер вознаграждения топ-менеджеров теперь определяется в зависимости от группы предприятия и вида его экономической деятельности.

Однако есть ограничения на суммарный размер месячной заработной платы. Руководитель субъекта хозяйствования государственного сектора экономики не может получать по контракту больше 1,25 млн грн, уточнили в правительстве.

Украинские власти должны были снять ограничения на выплаты до 1 июля 2020 года в соответствии с международными договоренностями, резюмировали в Кабмине.

В апреле парламент ввел ограничение по размеру выплат госслужащим на время карантина в сумме, которая не должна превышать 10 минимальных зарплат, установленных по состоянию на 1 января 2020 года (то есть 47 230 грн в месяц).

С апреля 2020 года зарплаты госслужащих в Украине ограничили. Ее размер не мог превышать 47 тыс. грн. Такое ограничение ввели в связи с эпидемией коронавируса. Оно коснулось судей, народных депутатов, прокуроров, работников Нацбанка, Центральной избирательной комиссии, руководителей и членов наблюдательных советов государственных компаний.

В Международном валютном фонде раскритиковали решение об ограничении зарплат. Ограничивая зарплаты чиновникам топ-уровня, Украина может лишиться "хорошо мотивированных, компетентных и честных людей", отметил 10 июля постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.