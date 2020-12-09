Качура: Венедиктова отчиталась о результатах борьбы с коррупцией. Подсказываю. В кейсе АМКУ против "Тедиса" убыток государству – 3,4 млрд

Компания "Тедис" проиграла суд, но отказывается платить в госбюджет, напомнил народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура, комментируя отчет генпрокурора Ирины Венедиктовой о борьбе с коррупцией в Украине.

Качура: Если вам так понятнее, уважаемые антикоррупционеры и прокуроры, то вы одним этим делом смогли бы увеличить свои показатели для отчетов в 10 раз Фото: tk.media

Дело табачного монополиста "Тедис-Украина" имеет признаки коррупции, написал 9 декабря народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура в своем Telegram-канале "Правда Качуры".

"Сегодня [генеральный прокурор] Ирина Венедиктова отчиталась о результатах борьбы с коррупцией: под 300 млн грн установлено убытков государству. Подсказываю. В кейсе АМКУ против "Тедиса" убыток государству – 3,4 млрд. "Тедис" проиграл суд, но отказывается платить в госбюджет. Ведь явные признаки коррупции? Если вам так понятнее, уважаемые антикоррупционеры и прокуроры, то вы одним этим делом смогли бы увеличить свои показатели для отчетов в 10 раз", – заявил политик.

Антимонопольный комитет Украины 10 октября 2019 года заявил, что наложил на четырех производителей сигарет и одного дистрибьютора – Tedis Ukraine – штраф на общую сумму 6,5 млрд грн за антиконкурентные согласованные действия. В сообщении на сайте "Тедис Украина" указано, что ее АМКУ оштрафовал на 3,4 млрд грн. Компания собирается оспаривать в Верховном Суде решения Северного апелляционного хозяйственного суда Киева, который 25 ноября отказал в удовлетворении иска компании "Тедис Украина" по поводу этого штрафа.

26 ноября программа "Схеми. Корупція в деталях" показала, как владелец компании "Тедис-Украина" Борис Кауфман приезжает на встречи в Офис президента, Кабмин и Министерство внутренних дел.

Качура уже обращался к Антимонопольному комитету и исполнительной службе с требованием обеспечить выполнение решения суда о взыскании с компании "Тедис-Украина" штрафа в сумме 3,4 млрд грн.