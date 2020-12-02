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Нардеп Качура: "Тедис Украина" проиграл суд и заявил, что не будет платить 3,4 млрд грн, а мы затягиваем петлю на шее малого бизнеса

Нардеп от "Слуги народа" Александр Качура заявил, что с отсрочкой фискализации, которую накануне приняла Верховная Рада, "налоговый Майдан" не закончится.

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Качура: Посмотрите на олигархат, посмотрите на большие компании, которые не платят налоги
Качура: Посмотрите на олигархат, посмотрите на большие компании, которые не платят налоги
Фото: Олександр Качура / Facebook

Протесты предпринимателей после голосования Верховной Рады за отсрочку введения кассовых аппаратов не прекратятся, потому что они выступают не за перенос сроков, а за полную отмену фискализации. Об этом заявил 2 декабря с трибуны Верховной Рады народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура. Видео его выступления опубликовал в YouTube телеканал "112 Украина".

"И после вчерашнего голосования многие депутаты из нашей фракции думают, что на этом закончится "налоговый Майдан". Нет. Он только начинается. Я уверен, что предприниматели будут возмущаться еще больше, потому что выходили они не за отсрочку фискализации, а за полную отмену. Почему? Потому что они чувствуют несправедливость, и вопрос тут не в кассовых аппаратах. Мы начали заниматься маленькими, а должны – большим бизнесом, который не платит налоги и выводит деньги в офшоры. Простой пример. Табачный монополист "Тедис Украина", который проиграл суд украинскому государству и должен заплатить 3 млрд 400 млн грн, официально заявляет: "Мы не будем платить". Прошу правоохранительные органы, исполнительную службу, Антимонопольный комитет посмотреть на это. Посмотрите на олигархат, посмотрите на большие компании, которые не платят налоги, вместо того, чтобы затягивать петлю на шее малого бизнеса и забирать у них последнее", – заявил политик.

Он подчеркнул, что в Украине для больших компаний существуют "особенные законы", а для мелкого бизнеса – только "фискальное давление и давление государства".

1 декабря Верховная Рада Украины приняла разработанный профильным комитетом законопроект №4439-д, предусматривающий отсрочку введения обязательных кассовых аппаратов для физических лиц – предпринимателей.

Документ переносит до 1 января 2022 года обязательное применение РРО (регистраторов расчетных операций) для ФЛП, которые являются плательщиками единого налога второй – четвертой групп. Объем их дохода в течение года не должен превышать предельный объем дохода первой группы плательщиков единого налога, кроме осуществляющих деятельность в сферах с существенными рисками уклонения от налогов.

Верховная Рада 20 сентября 2019 года приняла законопроект, позволяющий использовать программные РРО наряду с традиционными. Законопроект обязывает ФЛП использовать РРО. При этом введение программных РРО не коснулось ФЛП первой группы налогообложения. 17 декабря его подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Антимонопольный комитет Украины 10 октября 2019 года заявил, что наложил на четырех производителей сигарет и одного дистрибьютора – Tedis Ukraine – штраф на общую сумму 6,5 млрд грн за антиконкурентные согласованные действия. В сообщении на сайте "Тедис Украина" указано, что ее АМКУ оштрафовал на 3,4 млрд грн. Компания собирается оспаривать в Верховном Суде решения Северного апелляционного хозяйственного суда Киева, который 25 ноября отказал в удовлетворении иска компании "Тедис Украина" по поводу этого штрафа.

Теги: кассовые аппараты, предприниматели, Tedis Ukraine, Александр Качура
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