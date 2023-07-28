Казахстанский оппозиционер Аблязов: Условием моего возвращения в Казахстан Назарбаев поставил то, что я должен ему отдать 50% "БТА Банка". Я говорил "Да", – но морочил ему голову

"Все время говорится о некой восточной хитрости, коварстве. В этом смысле Назарбаев, наверное, классический представитель такого термина. С ним можно было разговаривать, о чем-то договариваться, но он говорит "да", а на следующий день тебе бьет в спину. Говорит "да" – на следующий день может сделать налет, арестовать твоих людей и делать круглые глаза. Давать какие-то поручения, которые тебя поддерживают, – потом делать звонки и их отменять, потом опять делать круглые глаза: "Я сейчас с ними разберусь", – объяснил он.
Аблязов считает Назарбаева человеком, который не держит слово, но у которого было "другое отношение" к "людям, которые участвовали в его коррупционных схемах".
По словам оппозиционера, в свое время он уехал из Казахстана, вел бизнес в России, финансировал казахстанскую оппозицию, и Назарбаев убедил его вернуться.
"В этот период (3,5 года я жил в Казахстане) мне удалось создать ведущий банк, "раскачать" свой банк, сделать его 173-м банком мира, самым крупным частным банком в странах СНГ, и он условием моего возвращения поставил, что я ему должен 50% этого банка отдать бесплатно. Я, конечно, говорил "да", но все эти 3,5 года, извините, морочил ему голову, и в итоге у него терпение лопнуло и банк был национализирован", – описал происходившее Аблязов.
Аблязов родился в 1963 году в Казахстане. Окончил Московский инженерно-физический институт. Несколько лет работал по специальности. В 1992 году основал торговую компанию "Астана-Холдинг".
В 1997 году президент Казахстана Назарбаев пригласил Аблязова возглавить АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (KEGOC) и провести реформы в энергетической сфере. В 1998–1999 годах Аблязов был министром энергетики, индустрии и торговли Казахстана. Ушел в отставку, отметив, что методы управления команды Назарбаева делают невозможным проведение системных реформ.
После отставки основал движение "Демократический выбор Казахстана", занимался развитием своего банка "БТА Банк" (в 2009 году финансовое учреждение было национализировано).
В 2002 году Аблязова арестовали и приговорили к шести годам лишения свободы, признав виновным в злоупотреблении служебным положением и хищении бюджетных средств. Через год Назарбаев его помиловал.
После освобождения Аблязов жил в России, Казахстане и Великобритании, сейчас живет во Франции.
В Казахстане, Украине и России открыли уголовные дела, в которых фигурирует Аблязов. В Казахстане бизнесмена заочно приговорили к 20 годам заключения за хищение $7 млрд из "БТА Банка" и к пожизненному заключению за организацию убийства бизнес-партнера Ержана Татишева. В Украине и РФ его обвиняют в растрате и махинациях, он находится в розыске. Франция отказалась экстрадировать Аблязова. Бизнесмен неоднократно называл свое преследование политически мотивированным.
В 2022 году Аблязов назвал себя лидером оппозиции Казахстана.