Казахстанский оппозиционер Аблязов: Условием моего возвращения в Казахстан Назарбаев поставил то, что я должен ему отдать 50% "БТА Банка". Я говорил "Да", – но морочил ему голову

Аблязов рассказал, как Назарбаев (на фото) говорил одно, а делал другое Фото: ЕРА

"Все время говорится о некой восточной хитрости, коварстве. В этом смысле Назарбаев, наверное, классический представитель такого термина. С ним можно было разговаривать, о чем-то договариваться, но он говорит "да", а на следующий день тебе бьет в спину. Говорит "да" – на следующий день может сделать налет, арестовать твоих людей и делать круглые глаза. Давать какие-то поручения, которые тебя поддерживают, – потом делать звонки и их отменять, потом опять делать круглые глаза: "Я сейчас с ними разберусь", – объяснил он.

Аблязов считает Назарбаева человеком, который не держит слово, но у которого было "другое отношение" к "людям, которые участвовали в его коррупционных схемах".

По словам оппозиционера, в свое время он уехал из Казахстана, вел бизнес в России, финансировал казахстанскую оппозицию, и Назарбаев убедил его вернуться.

"В этот период (3,5 года я жил в Казахстане) мне удалось создать ведущий банк, "раскачать" свой банк, сделать его 173-м банком мира, самым крупным частным банком в странах СНГ, и он условием моего возвращения поставил, что я ему должен 50% этого банка отдать бесплатно. Я, конечно, говорил "да", но все эти 3,5 года, извините, морочил ему голову, и в итоге у него терпение лопнуло и банк был национализирован", – описал происходившее Аблязов.

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