Киевский суд вызвал Януковича на рассмотрение апелляции по делу о госизмене

Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович должен явиться в Киевский апелляционный суд 23 марта, говорится в судебной повестке.

Янукович шесть лет скрывается в России Фото: EPA

Киевский апелляционный суд вызвал беглого экс-президента Украины Виктора Януковича на рассмотрение апелляций на приговор о государственной измене. Объявление о вызове Януковича в суд опубликовано 13 марта в газете "Урядовий кур'єр" (№48).

"Киевский апелляционный суд вызывает вас как обвиняемого на 11.00 23 марта 2020 года по апелляционным жалобам защитников на приговор Оболонского районного суда Киева", – сказано в повестке.

Янукович был избран президентом Украины в 2010 году. В феврале 2014-го на фоне массовых протестов сбежал в Россию.

24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева признал его виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорил его к 13 годам лишения свободы (после бегства Янукович обратился к российским властям с просьбой ввести войска в Украину). Суд счел недоказанной вину экс-президента в посягательстве на территориальную целостность Украины. Янукович не участвовал в процессе.