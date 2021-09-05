Кличко заявил на встрече с Лашетом, что Украина рассчитывает на поддержку Германией суверенитета и территориальной целостности Украинского государства

Кличко сказал, что должны быть предохранительные механизмы против использования газопровода "Северный поток – 2" в качестве инструмента геополитической борьбы и давления России на Украину.

"Очень важно сохранить и даже усилить санкции против Российской Федерации. В частности, если Россия будет использовать "Северный поток – 2" как инструмент геополитической борьбы и средство давления на Украину. Мы убеждены, что это опасный проект для Украины и Европы, их энергетической безопасности. Последние заявления России не оставляют сомнений в этом. Поэтому однозначно должны быть предохранительные механизмы", – заявил мэр Киева.

Во время выступления он напомнил, что Украина уже семь лет борется с российской агрессией.

"Сейчас я смотрю на вас и вспоминаю молодых людей у себя на родине, в Украине. Вы знаете, что более семи лет мы, украинцы, боремся против российской агрессии. Боремся за свой европейский выбор. Для нас это означает право жить в большой европейской семье. И сегодня мы пытаемся изменить нашу страну. Изменить в соответствии с европейскими стандартами и принципами. Мы стремимся построить демократическое, современное государство, в котором каждый человек чувствует себя свободно и может реализовать свой потенциал. Таким мы видим свое будущее. Удастся ли нам осуществить свою мечту? Уверен, что да!" – сказал политик.

По его словам, успех Украины, как и Германии, во многом зависит от активных и настойчивых молодых людей, которым небезразлична судьба родной страны. Он напомнил, что многие молодые люди в Украине сейчас с оружием в руках защищают свободу и суверенитет страны, а также – мир и стабильность в Европе.

"Многие молодые среди тех, кто пытается делать в Украине новую политику, создает стартапы, преуспевает в креативных индустриях. Именно они строят действительно новую, эффективную, демократическую Украину. Украину, открытую миру. Таких молодых людей много и в нашей политической партии УДАР. Я мечтаю увидеть, как тысячи молодых немцев и молодых украинцев общаются между собой, работают над совместными проектами, вместе разрабатывают и воплощают в жизнь креативные идеи. Ищут и находят ответы на такие актуальные вызовы, как, например, изменения климата. Именно путем взаимопонимания и сотрудничества европейской молодежи на базе общих демократических ценностей – через неприятие агрессии и диктата – лежит путь к действительно единой, свободной и мирной Европе", – заявил Кличко.

Фото: udar.party