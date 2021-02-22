Климкин: В истории с Уруским и Кадыровым плохо все

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, комментируя скандал с фото вице-премьер-министра – министра по вопросам развития стратегических отраслей промышленности Олега Уруского с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, заявил, что у министра "нет смелости извиниться перед людьми", а у премьер-министра Дениса Шмыгаля – "взять на себя ответственность за министра".

Климкин: Нами руководят мелочные люди без принципов, которые не являются политиками и – главное – не хотят ими стать Фото: EPA

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что в истории с фото вице-премьер-министра – министра по вопросам развития стратегических отраслей промышленности Олега Уруского с главой Чечни Рамзаном Кадыровым "все плохо". Об этом он написал в Facebook 22 февраля.

"В истории с Уруским и Кадыровым плохо все. Не буду ничего говорить об этом "общем" фото – и так все ясно. У министра после проколов, какими бы они ни были, нет смелости просто и искренне извиниться перед людьми. А у премьер-министра – взять на себя ответственность за министра и не устраивать клоунаду в Facebook. Нами руководят мелочные люди без принципов, которые не являются политиками и – главное – не хотят ими стать. Это и есть главный вывод из этой истории", – заявил он.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 22 февраля потребовал от Уруского объяснений из-за фото, на котором тот идет рядом с Кадыровым. Уруский заявил, что не имел никаких контактов с Кадыровым. Он отметил, что размещение руководителей официальных делегаций определяет протокол государства-организатора.

В Абу-Даби вице-премьер возглавляет украинскую делегацию, о чем он написал на своей странице в Facebook. По словам Уруского, на выставке он встретился с председателем Высшего совета оборонной промышленности Королевства Саудовская Аравия Ахмедом Аль Оали, а также с федеральным министром по оборонной промышленности Исламской Республики Пакистан Зобайдой Джалал. О Кадырове он не упоминал.

Кадыров заявил, что "до вчерашнего дня я понятия не имел, кто такой Уруский".