"Русский? Уруский!" Фотожабы на фото украинского министра рядом с Кадыровым
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль опубликовал фотографию, на которой запечатлен вице-премьер-министр – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский вместе с лидером Чечни Рамзаном Кадыровым. Шмыгаль потребовал от Уруского объяснений. Министр заявил, что снимок был сделан накануне на выставке оружия в Абу-Даби, где он возглавлял украинскую делегацию и не имел с Кадыровым никаких контактов. Пользователи соцсетей отреагировали серией фотожаб на этой событие. "ГОРДОН" публикует подборку самых интересных коллажей.
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