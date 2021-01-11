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Комаровский: Метаморфозы Зеленского можно объяснить только тем, что на него есть компромат

Украинский педиатр, телеведущий Евгений Комаровский в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман сказал, что он находит только одно логическое объяснение, почему президент Украины Владимир Зеленский отказался от проведения реформ.

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Комаровский: Владимир Александрович ведет себя так, потому что у кого-то в руках кощеево яйцо
Комаровский: Владимир Александрович ведет себя так, потому что у кого-то в руках кощеево яйцо
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Украинский педиатр, телеведущий Евгений Комаровский в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал мнение, что президент Владимир Зеленский не реализует обещанные реформы только потому, что у кого-то на него есть компрометирующий материал.

"Владимир Александрович ведет себя так не потому, что ему так хочется себя вести, а потому что у кого-то в руках кощеево яйцо", – сказал Комаровский.

Журналистка уточнила, правильно ли она поняла, что речь идет о компромате.

"Да, вне всякого сомнения", – ответил Комаровский.

Бацман переспросила, какой может быть компромат на Зеленского, который до избрания на пост президента не занимался политикой и не был на государственной службе.

"Ты не знаешь, и я не знаю", – сказал Комаровский и предположил, что такой компромат может быть у спецслужб, например у Службы безопасности Украины.

Журналистка возразила, что СБУ подконтрольна президенту – ведомство возглавляет друг Зеленского Иван Баканов.

"Я не готов эти темы обсуждать – я не знаю. Но просто это единственное логическое построение, как я могу объяснить метаморфозы, которые случились с [Зеленским]. Иначе я объяснить это не могу. Мои представления о логике и здравом смысле дальше этого объяснения [не заходят]. Потому что [cложно] представить себе, что человек, который готов был действительно менять страну, [добровольно] сохранил в этой стране все, что ее разрушает: тотальную коррупцию везде, где только можно, медицину нищенскую, постоянное вливание денег в дебильную пропаганду и так далее... Это ужас, я вообще этого не понимаю", – отметил доктор.

Комаровский рассказал, что не общается сейчас с Зеленским, последний раз они разговаривали перед парламентскими выборами 2020 года.

"Нет, конечно, как мы можем общаться? Я там, похоже, уже... Там уже кто-то что-то накапал, как обычно. Мне так кажется. Там рядом с президентом есть люди, которые рассказывают, кто хороший, а кто плохой. А поскольку я там все равно не ужился бы, то, слава богу, что меня там рядом нет", – сказал доктор.

По его мнению, офис Зеленского занимается несвойственными для себя функциями.

"Задача Администрации Президента – страну презентовать в мире, ну уж не дороги, извините, не строительство заводов с кислородными концентраторами. Если Администрация Президента занимается закупками и строительством, извиняйте... Это никакого отношения к президенту не имеет. Многие говорят, что стране нужно отказаться от поста президента, но мое личное убеждение: вывести страну из тупика может только сильный лидер с сильными полномочиями. Если бы у нас появился президент, который может дать всем, кому надо, по мозгам, всем показать свое место и личным примером показать, как надо пахать ради страны с утра до ночи, научился бы коммуницировать с людьми, объяснять свои действия [то ситуация в стране изменилась бы]. Нужна именно сильная президентская вертикаль", – убежден Комаровский.

Бацман напомнила, что именно таким в сериале "Слуга народа" был учитель истории Василий Голобородько, который по сюжету выиграл президентские выборы. Его сыграл Зеленский.

"У меня внутренняя убежденность, что мы никогда не узнаем правду, что на Голобородько что-то у кого-то есть. Как яйцо кощеево у кого-то в руке. Поэтому это не Голобородько", – сказал Комаровский о Зеленском.

Интервью с Комаровским выйдет сегодня на YouTube-канале "Алеся Бацман". Трансляция начнется в 18.00

Актер, художественный руководитель студии "Квартал 95" Зеленский стал президентом Украины в 2019 году. Во втором туре за Зеленского проголосовало 73,22% избирателей, за пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.

По данным опроса, который Социологическая группа "Рейтинг" провела в начале январе 2021 года, Зеленский опять выиграл бы выборы, если бы они состоялись в ближайшее время: его готовы поддержать 26,2% респондентов, которые намерены голосовать и определились кандидатом, на втором месте сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко (16,6%), на третьем – Порошенко (13,3%).

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: СБУ, реформы, Евгений Комаровский, Алеся Бацман, Владимир Зеленский, Иван Баканов, Василий Голобородько, Офис президента Украины
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