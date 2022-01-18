Комаровский рассказал, при каком условии пойдет в политику

"Если бы мои дети уехали из Украины, я бы пошел на войну – в политику. Я бы боролся за то, чтобы они вернулись. Я бы пошел, если бы у меня была цель, чтобы они вернулись. А они не уехали, они здесь", – сказал Комаровский.

По мнению доктора, украинские власти способны на провокации против его близких, если вдруг он заявит о политических амбициях.

"Я прекрасно знаю, что эти гады способны на все! Завтра любого моего друга, любого моего сына остановят и найдут у него наркотики в автомобиле. Они способны на все. Ничего святого у этих людей нет", – заявил Комаровский.

При этом доктор подтвердил, что Гордон неоднократно предлагал ему баллотироваться в президенты.

"Ты уже раз 10, а то и 15 публично отвечал на вопрос, почему ты не хочешь быть президентом. И суть такая: надо быть полным идиотом, чтобы согласиться быть президентом. Гордон говорит: "Ребята, ну зачем? Я так хорошо живу, нахрена мне быть президентом? Я предложил быть президентом доктору Комаровскому". То есть ты мне так добра [желаешь]? То есть тебе оно не надо, а мне типа надо?" – спросил Комаровский.

Интервью с Комаровским выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона". Трансляция начнется в 18.00