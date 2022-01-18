Комаровский рассказал, при каком условии пойдет в политику

"Если бы мои дети уехали из Украины, я бы пошел на войну – в политику. Я бы боролся за то, чтобы они вернулись. Я бы пошел, если бы у меня была цель, чтобы они вернулись. А они не уехали, они здесь", – сказал Комаровский.
По мнению доктора, украинские власти способны на провокации против его близких, если вдруг он заявит о политических амбициях.
"Я прекрасно знаю, что эти гады способны на все! Завтра любого моего друга, любого моего сына остановят и найдут у него наркотики в автомобиле. Они способны на все. Ничего святого у этих людей нет", – заявил Комаровский.
При этом доктор подтвердил, что Гордон неоднократно предлагал ему баллотироваться в президенты.
"Ты уже раз 10, а то и 15 публично отвечал на вопрос, почему ты не хочешь быть президентом. И суть такая: надо быть полным идиотом, чтобы согласиться быть президентом. Гордон говорит: "Ребята, ну зачем? Я так хорошо живу, нахрена мне быть президентом? Я предложил быть президентом доктору Комаровскому". То есть ты мне так добра [желаешь]? То есть тебе оно не надо, а мне типа надо?" – спросил Комаровский.
Интервью с Комаровским выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона". Трансляция начнется в 18.00
Комаровский родился в 1960 году в Харькове. Окончил педиатрический факультет Харьковского медицинского института. Кандидат медицинских наук.
С 1991-го по 2000 год был заведующим инфекционным отделением Харьковской областной детской инфекционной клинической больницы. В 2006 году открыл консультативный медицинский центр "Клиником" в Харькове.
Комаровский – автор многочисленных научных трудов, ведущий ряда телевизионных программ.
По словам Комаровского, президент Украины Владимир Зеленский, с которым они были в дружеских отношениях, дважды предлагал ему пойти в политику (возглавить Министерство здравоохранения и баллотироваться в Верховную Раду от "Слуги народа"), но он оба раза ему отказал.
Позже Комаровский рассказал, что не общается сейчас с Зеленским, а последний раз они разговаривали перед парламентскими выборами в 2019 году. "Нет, конечно, как мы можем общаться? Я там, похоже, уже... Там уже кто-то что-то накапал, как обычно. Мне так кажется. Там рядом с президентом есть люди, которые рассказывают, кто хороший, а кто плохой. А поскольку я там все равно не ужился бы, то слава богу, что меня там рядом нет", – говорил доктор.