Комаровский – Гордону: Не надо было кричать, что Зеленский для тебя умер. Надо было втираться в доверие

"Не надо было выделываться, мой дорогой. Не надо было кричать: "Все, теперь для меня он умер". Нет! Надо было втираться в доверие и интервью сделать", – сказал Комаровский.
Он отметил, что Гордон как журналист должен делать свою работу и должен был попытаться задать президенту вопросы относительно проблем в стране.
"Вы хотели, чтобы я жил параллельной жизнью?" – спросил Гордон.
"Ты – журналист... Перед тобой стоит задача – втираться в доверие", – ответил Комаровский.
При этом он высказал сомнение, что президент в курсе проблем в стране.
"Не знаю, не уверен, что ему интересно это слушать. Я не знаю, как можно не знать, что людям реально очень хреново. Очень", – возмутился Комаровский.
Интервью с Комаровским выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона". Трансляция начнется в 18.00
Зеленский был избран президентом 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за Зеленского отдали голоса 73,22% избирателей, за его соперника пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.
До политической карьеры он был ведущим, актером и художественным руководителем студии "Квартал 95".
И Гордон, и Комаровский во время предвыборной кампании 2019 года агитировали голосовать за Зеленского. Но в 2021 году они заявили, что разочаровались в президенте.
В ноябре Гордон сказал, что больше не связывает с Зеленским надежды на реформирование Украины. "Зеленский для меня умер. Нет его больше. Править Владимиру Зеленскому два с половиной года. Заметьте, я сказал это сейчас: для меня он закончился, его нет. И дальше это начало конца. Все, что произошло с вагнеровцами, с покушением на свободу слова, с этим враньем бесконечным, с этой коррупцией бесконечной, которой он не положил конец, с этими реформами, которые не сделаны, с тем, что он не может выйти к людям и объяснить..." – объяснил журналист.
После этого Зеленский заявил, что Гордон "аж из штанов выбрасывается", так не хочет, чтобы он шел на второй срок.