Комаровский – Гордону: Не надо было кричать, что Зеленский для тебя умер. Надо было втираться в доверие

Комаровский – Гордону: Не надо было выделываться, мой дорогой Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Не надо было выделываться, мой дорогой. Не надо было кричать: "Все, теперь для меня он умер". Нет! Надо было втираться в доверие и интервью сделать", – сказал Комаровский.

Он отметил, что Гордон как журналист должен делать свою работу и должен был попытаться задать президенту вопросы относительно проблем в стране.

"Вы хотели, чтобы я жил параллельной жизнью?" – спросил Гордон.

"Ты – журналист... Перед тобой стоит задача – втираться в доверие", – ответил Комаровский.

При этом он высказал сомнение, что президент в курсе проблем в стране.

"Не знаю, не уверен, что ему интересно это слушать. Я не знаю, как можно не знать, что людям реально очень хреново. Очень", – возмутился Комаровский.

Интервью с Комаровским выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона". Трансляция начнется в 18.00