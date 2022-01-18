ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Комаровский – Гордону: Не надо было кричать, что Зеленский для тебя умер. Надо было втираться в доверие

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Комаровский Гордону: Не надо было выделываться, мой дорогой
Комаровский – Гордону: Не надо было выделываться, мой дорогой
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Украинский врач-педиатр, телеведущий Евгений Комаровский заявил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что журналист напрасно сказал, что президент Украины Владимир Зеленский для него умер.

"Не надо было выделываться, мой дорогой. Не надо было кричать: "Все, теперь для меня он умер". Нет! Надо было втираться в доверие и интервью сделать", – сказал Комаровский. 

Он отметил, что Гордон как журналист должен делать свою работу и должен был попытаться задать президенту вопросы относительно проблем в стране.

"Вы хотели, чтобы я жил параллельной жизнью?" – спросил Гордон. 

"Ты – журналист... Перед тобой стоит задача – втираться в доверие", – ответил Комаровский.

При этом он высказал сомнение, что президент в курсе проблем в стране. 

"Не знаю, не уверен, что ему интересно это слушать. Я не знаю, как можно не знать, что людям реально очень хреново. Очень", – возмутился Комаровский. 

Интервью с Комаровским выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона". Трансляция начнется в 18.00

Контекст:

Зеленский был избран президентом 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за Зеленского отдали голоса 73,22% избирателей, за его соперника пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.

До политической карьеры он был ведущим, актером и художественным руководителем студии "Квартал 95".

И Гордон, и Комаровский во время предвыборной кампании 2019 года агитировали голосовать за Зеленского. Но в 2021 году они заявили, что разочаровались в президенте. 

В ноябре Гордон сказал, что больше не связывает с Зеленским надежды на реформирование Украины. "Зеленский для меня умер. Нет его больше. Править Владимиру Зеленскому два с половиной года. Заметьте, я сказал это сейчас: для меня он закончился, его нет. И дальше это начало конца. Все, что произошло с вагнеровцами, с покушением на свободу слова, с этим враньем бесконечным, с этой коррупцией бесконечной, которой он не положил конец, с этими реформами, которые не сделаны, с тем, что он не может выйти к людям и объяснить..." – объяснил журналист. 

После этого Зеленский заявил, что Гордон "аж из штанов выбрасывается", так не хочет, чтобы он шел на второй срок. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, Евгений Комаровский, Владимир Зеленский
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Фигуристая Анфиса", "Гром-бедра". Чехова крупным планом показала изгибы фигуры
"Фигуристая Анфиса", "Гром-бедра". Чехова крупным планом показала изгибы фигуры
"Укокошилась". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару на одном фото выставила голый пупок, пресс и декольте
"Укокошилась". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару на одном фото выставила голый пупок, пресс и декольте
"Боже, кто это?", "Очень плохой макияж. Портит". В сети обсуждают новое селфи 72-летней Пугачевой
"Боже, кто это?", "Очень плохой макияж. Портит". В сети обсуждают новое селфи 72-летней Пугачевой
"Точно беременна. Животик". 41-летняя Семенович подняла платье и поласкала себя перед камерой
"Точно беременна. Животик". 41-летняя Семенович подняла платье и поласкала себя перед камерой
Дизайнер Катя Сильченко показала, как провела отпуск на Мальдивах в компании Веры Брежневой и ее младшей сестры
Дизайнер Катя Сильченко показала, как провела отпуск на Мальдивах в компании Веры Брежневой и ее младшей сестры
"Отвал всего", "Губы видно". Седокова показала промежность
"Отвал всего", "Губы видно". Седокова показала промежность
"Вова, ты хоть иногда трусы надеваешь?" Дорофеева сделала селфи с голым мужем
"Вова, ты хоть иногда трусы надеваешь?" Дорофеева сделала селфи с голым мужем
"Кормящая мамочка", "Наконец-то голая". 45-летняя Волочкова показала обнаженное тело
"Кормящая мамочка", "Наконец-то голая". 45-летняя Волочкова показала обнаженное тело
  "Анечка шикарна". Maruv показала вблизи пятую точку
  "Анечка шикарна". Maruv показала вблизи пятую точку
53-летний Уилл Смит станцевал с 85-летней матерью. Видео
53-летний Уилл Смит станцевал с 85-летней матерью. Видео
"Все делают медленно, утюг можно ждать час". Невеста экс-супруга Ани Лорак пожаловалась на сервис в отеле Занзибара
"Все делают медленно, утюг можно ждать час". Невеста экс-супруга Ани Лорак пожаловалась на сервис в отеле Занзибара
"Целую крепко!" Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала лесбийский поцелуй с Поляковой
"Целую крепко!" Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала лесбийский поцелуй с Поляковой
"Секси-нимфа". Бывшая возлюбленная Маска певица Граймс снялась топлес
"Секси-нимфа". Бывшая возлюбленная Маска певица Граймс снялась топлес
"Ну вот, простая девушка!", "Что за телка?" Дорофеева показала лицо без макияжа
"Ну вот, простая девушка!", "Что за телка?" Дорофеева показала лицо без макияжа
"Вот так огнишко", Надеюсь, у девочек чистые руки". Козловский на камеру облизал языком женский палец
"Вот так огнишко", Надеюсь, у девочек чистые руки". Козловский на камеру облизал языком женский палец
"Пирожок засветила", "Лыской замучила". Каменских всколыхнула сеть, показав свою промежность
"Пирожок засветила", "Лыской замучила". Каменских всколыхнула сеть, показав свою промежность
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Проживающая в Германии жена мэра Кличко призналась, что после того, как осталась одна, у нее пропало желание готовить (119774)
2
Невеста бывшего мужа Ани Лорак обнажила грудь в микролифе и резко ответила хейтерам (87450)
3
"Мутная обстановка", "Ставь на зеро! Сегодня повезет". Уехавший за границу Богдан сфотографировался в казино (73234)
4
"Копия папаши, только с волосами", "С виду все 20 уже". Кошевой показал дочь Варвару, которой исполнилось 14 лет (70243)
5
"Малая, ты – пушка", "Цаца". Огневич развела ноги в бикини и назвала свое новое имя на Занзибаре (68957)
6
"Как будто на кол посадили". Мейхер крупным планом показала пятую точку, сильно обтянутую тканью (52227)
7
"Секси-шмекси", "Ну и ласты", "Нога 46-го размера?" Дорофеева показала новое фото в бикини (43689)
8
"Вау, чикуля", "На Монику Белуччи похожа". Maruv в корсете-бюстье "оседлала" мужа (38340)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS