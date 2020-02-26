Комаровский: Президенту вешают лапшу на уши с этой медицинской реформой

Украинский врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский сказал в интервью журналисту, основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что не хочет общаться с журналистами в формате комментариев.

"Многие меня спрашивают, очень многие мои коллеги и друзья практически со всех каналов звонят мне с просьбой что-то прокомментировать. Но вы могли заметить, что я не появляюсь в телевизоре, а мы вот общаемся здесь с Гордоном и YouTube – это наше все. И я хочу, просто чтобы вы понимали: в этом году я не снимаю "Школу доктора Комаровского". В Украине она не нужна, а не в Украине сказали: "Слушайте, доктор, ваши старые программы – они такие хорошие! Чего нам платить деньги за новые?" Я озвучил публично один раз в интервью с тобой на "Нашем" и второй раз в эфире у Савика Шустера свое предложение: ребята, нашей стране нужно общественно-политическое шоу, где мы будем говорить, в конце концов, не про то, как жінок міняти, а про самые актуальные и базовые проблемы", – сказал он.

Комаровский отметил, что в этом шоу он мог бы рассказывать о медицине и социальной сфере.

"Я понимаю, что я могу это очень здорово объяснить. И вот я просто обращаюсь к вам, ребята, которые мне сейчас пишут: ваше начальство сказало, что оно им все на хрен не надо – они лучше будут жінок міняти. Вот и меняйте! Понятно? Поэтому никуда я к вам не пойду в формате комментариев. Я лучше вот тут, в YouTube, сам за себя. Идите с богом... Злые они все. Так жалко, блин! Вот жалко – и все тут! Причем, понимаешь, какая ситуация, Димчик? Они обещают: "Любые деньги, только скажите хоть что-нибудь". Двух слов связать не могут, элементарные, базовые вещи объяснить людям. Мозгов не хватает вообще ни на что. Президенту вешают лапшу на уши с этой медицинской реформой... Вы понимаете? Вам нравится? Реформируйтесь", – добавил он.

Комаровский: Владимир Александрович, я вас люблю. Но они никогда не будут дякувати вам – вы всегда для них будете клоуном. Читайте полное интервью

Медицинская реформа в Украине началась два года назад. На первом этапе, с апреля 2018 года, украинцы выбирали семейного врача и подписывали с ним декларацию. На втором этапе, старт которого намечен на 1 апреля 2020 года, должна заработать программа медицинских гарантий.

19 февраля Зеленский заявил об идее сформировать коллегию врачей для анализа реформы. В состав коллегии, по его словам, должны войти известные врачи. 21 февраля рабочая группа была сформирована, в нее вошли 11 человек. Возглавил группу народный депутат от "Слуги народа", основатель клиники "Борис" Михаил Радуцкий. До 1 марта 2020 года коллегия должна проанализировать ход реформирования системы здравоохранения.