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Зеленский создал рабочую группу по вопросам реформирования системы здравоохранения

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой рабочей группы по вопросам реформы здравоохранения главу парламентского медкомитета, нардепа от "Слуги народа" Михаила Радуцкого.

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Указ Зеленский подписал 21 февраля
Указ Зеленский подписал 21 февраля
Фото: president.gov.ua

21 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании временной рабочей группы по вопросам реформирования системы здравоохранения Украины. Документ опубликован на сайте главы государства.

"Рабочей группе проанализировать до 1 марта 2020 года ход реформирования системы здравоохранения", – сказано в указе.

Зеленский установил, что рабочая группа имеет право взаимодействовать с различными органами власти, получать от министерств и ведомств документы и другую информацию.

Утвержден также персональный состав группы. Она состоит из 13 человек "по согласию". Председателем группы назван народный депутат Украины от фракции "Слуга народа", глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

19 октября 2017 года Верховная Рада приняла в целом законопроект №6327 о медицинской реформе.

Согласно документу, государство гарантирует полную оплату за счет средств госбюджета Украины необходимых медицинских услуг и лекарственных средств, связанных с оказанием экстренной медицинской помощи, первичной, вторичной (специализированной), третичной, паллиативной медпомощи, медицинской реабилитации, медицинской помощи детям до 16 лет, а также сопровождения беременности и родов. Закон вступил в силу 30 января 2018 года. 

Основным пунктом реформирования украинской медицины задекларирован принцип "деньги ходят за пациентом". Это позволяет выбрать семейного врача без привязки к прописке. Зарплата врачей зависит от количества подписанных с пациентами договоров. 

Первый этап медицинской реформы начался 2 апреля 2018 года. Переход ко второму этапу "Бесплатная диагностика" был запланирован на 1 июля 2019 года, но вместо него началась подготовка к следующему этапу – компьютеризации и оснащению больниц надлежащим оборудованием.

В конце 2019 года премьер-министр Алексей Гончарук сообщил о старте так называемой программы медицинских гарантий – с 1 апреля 2020 года бюджетные средства будут выделяться не на медучреждение, а на финансирование медуслуг. По мнению Гончарука, это позволит избежать задолженностей по зарплате в этой сфере. В бюджете-2020 на эти цели зарезервировано 72 млрд. грн.

Теги: медицина, указ, Владимир Зеленский, Михаил Радуцкий, реформа здравоохранения, реформа, здравоохранение
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