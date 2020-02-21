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Совладелец АТБ, миллиардер Буткевич: Зеленский, наверное, не знает, но в Кривом Роге я жил с ним на одной улице

Украинский бизнесмен Геннадий Буткевич в интервью основателю издания "ГОРДОН", журналисту Дмитрию Гордону рассказал, что считает президента Владимира Зеленского честным человеком.

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Буткевич о Зеленском: Я видел глаза человека, который хочет сделать хорошо
Буткевич о Зеленском: Я видел глаза человека, который хочет сделать хорошо
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Совладелец "АТБ-Маркет", украинский миллиардер Геннадий Буткевич сообщил в интервью основателю издания "ГОРДОН", журналисту Дмитрию Гордону, что президент Украины Владимир Зеленский – его земляк, они жили по соседству в Кривом Роге.

"Он не знает, а я знаю, что я жил с ним на одной улице. Это я уже потом узнал. Он вроде тоже жил на улице XXII Партсъезда. Это сложные были времена, районы", – сказал Буткевич.

Он рассказал о встрече с Зеленским в США осенью 2019 года.

"Я видел глаза человека, который хочет сделать хорошо. И думаю, что он честный человек", – отметил бизнесмен.

Удастся ли Зеленскому реализовать намеченное, зависит от окружения, считает он.

"У них нет опыта. Но надо делать так, чтобы получилось. Его окружение должно помогать, давать правильные советы. А он должен анализировать, кто говорит правильно, а кто нет, по какому пути пойти. Ему очень сложно. Война, страна в таком экономическом положении... Я бы не согласился", – подчеркнул Буткевич.

Совладелец АТБ, миллиардер Буткевич: Из милиции я ушел, потому что поступило предложение от Тимошенко и Пинчука, от которого невозможно отказаться. Читайте полный текст интервью

Первый тур президентских выборов прошел в Украине 31 марта 2019 года. Зеленский набрал 30,24%, Петр Порошенко – 15,95%, они вышли во второй тур.

Второй тур выборов состоялся 21 апреля. За Зеленского проголосовало 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.

Теги: Кривой Рог, Владимир Зеленский, Геннадий Буткевич
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