Совладелец АТБ, миллиардер Буткевич: Порошенко просил помочь в 2014-м на выборах. Я сказал ему: “Мне нужно, чтобы Украина была, как наш бизнес”

Буткевич сказал, что Порошенко не просил у него денег Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Совладелец "АТБ-Маркет", украинский бизнесмен Геннадий Буткевич заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН", журналисту Дмитрию Гордону, что общался с пятым президентом Украины Петром Порошенко.

Буткевич отметил, что Порошенко не просил у него денег.

"Просил помочь в 2014 году на выборах. [В АТБ] покупателей-то много. На тот момент – около 3 млн в день. Я сказал: “Если вы построите такой бизнес, как мы с вами построили, то, в принципе, я бы очень хотел, чтобы вы были президентом". Он сказал: "Я сделаю такую страну” Он спросил: "Что бы ты хотел?" Я ему еще раз сказал: "Мне нужно, чтобы страна была, как наш бизнес”. Ничто так не помогает капитализации, как жить в демократической стране”, – рассказал бизнесмен.

Он добавил, что Порошенко оставил ему свой мобильный номер.

"Я им воспользовался один раз, 25 мая 2014 года написал: "Мы все сделали, чтобы вы стали президентом". Больше телефоном я не пользовался”, – отметил Буткевич.

Совладелец АТБ, миллиардер Буткевич: Из милиции я ушел, потому что поступило предложение от Тимошенко и Пинчука, от которого невозможно отказаться. Читайте полный текст интервью

Порошенко был президентом Украины с 2014 года по май 2019 года, тогда он проиграл выборы Владимиру Зеленскому.