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"Корабельные сосны" имели отношение к парламенту, а не к Зеленскому – Советник главы Офиса президента Украины

Cоветник главы Офиса президента Украины Андрея Ермака Михаил Подоляк прокомментировал скандалы, в которых оказывались депутаты от партии "Слуга народа".

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Скандалы, в которых фигурировали нардепы от "Слуги народа", могли повлиять на рейтинг Зеленского
Скандалы, в которых фигурировали нардепы от "Слуги народа", могли повлиять на рейтинг  Зеленского
Фото: president.gov.ua

Скандалы, в которых фигурировали народные депутаты фракции "Слуга народа", могли повлиять на рейтинг президента Украины Владимира Зеленского, но многие из них "информационно раздуты", считает советник главы Офиса президента Украины Андрея Ермака Михаил Подоляк. Об этом он сказал в интервью "Стране", которое опубликовано 2 августа. 

ичего и близко равного скандалу времен Порошенко с "Оборонпромом" и Свинарчуком. Все остальные информационно раздуты. Изначально против Зеленского была активно настроена группа "ботья". Да, были коммуникационные ошибки, но по сути, ни Панамских офшоров, ни Свинарчуков, ни Мальдив, ни Липецкой фабрики у Зеленского нет. А "корабельные сосны" имели отношение к парламенту, а не к президенту, как и многие другие случаи", – уверен Подоляк.

Он считает, что нардеп Богдан Яременко, который во время заседания парламента переписывался с проституткой, должен был публично признать, "что у него проблемы в сексуальном плане, он это признает, но не хочет их обсуждать на всю страну, а хочет обсудить со своим психологом или вместе с супругой".

В октябре 2019 года СМИ опубликовали переписку Яременко с проституткой, с которой он договаривался о встрече во время работы в сессионном зале Рады. После публикации фото в СМИ Яременко заявил, что он специально провоцировал журналистов, потому что они "подсматривают в телефоны". Позже СМИ опубликовали фото других подобных переписок, после чего Яременко удалил пост о провокации и извинился перед семьей, фракцией и президентом.

В конце июня во время пресс-конференции в Николаеве глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко и глава фракции в парламенте Давид Арахамия обсуждали коллег. Мероприятие транслировало местное издание "НикВести". Политики, вероятно, думали, что съемка не ведется, но рядом стоял микрофон издания – и их разговор попал в прямой эфир. Во время обсуждения Корниенко упомянул коллегу по фракции Ирину Аллахвердиеву и использовал выражение "баба рабочая, как корабельная сосна". Вначале Корниенко заявил, что запись смонтирована, но позже признал, что действительно обсуждал Аллахвердиеву и еще одного политика – Татьяну Домбровскую, которую "Слуга народа" рассматривает как кандидата на должность мэра Николаева. Он принес извинения и Аллахвердиевой, и Домбровской.

20 июля председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков выразил надежду, что в парламенте станет меньше скандалов, связанных с народными депутатами от "Слуги народа".

Теги: Богдан Яременко, Владимир Зеленский, скандал, Слуга народа, Александр Корниенко, Давид Арахамия, Офис президента Украины, Михаил Подоляк
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