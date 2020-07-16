Кравчук заявил, что некоторые депутаты ведут себя как "на Бессарабке"

Первый президент Украины Леонид Кравчук призвал народных депутатов подумать о политической культуре.

16 июля в Верховной Раде в ходе торжественного заседания, посвященного 30-й годовщине принятия Декларации о государственном суверенитете Украины, первый президент страны Леонид Кравчук раскритиковал некоторых народных депутатов. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Когда наблюдаешь риторику некоторых депутатов, некоторых политиков, то складывается грустное впечатление, что мы находимся на Бессарабке. Оскорбления, невежество, неточность формулировок и даже маленькое вранье недопустимы на этом фоне больших задач, которые стоят перед Украиной. Поэтому я обращаюсь с большой просьбой подумать о политической культуре нашей жизни", – сказал Кравчук.

По его словам, Украина победит, только если будет опираться на такие ценности, как свобода, права человека, вера, истина и любовь.

Бессарабка – район Киева, где расположен крупный столичный рынок.

В Раде Кравчука встречали аплодисментами.

В ходе своего выступления первый президент призвал "остановить маховик вражды" и призвал действующего главу государства Владимира Зеленского обеспечить принцип равенства перед законом всех граждан.