Кравчук – Зеленскому: Прошу не забывать, что перед законом все равны

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что от действующего президента страны Владимира Зеленского зависит, восторжествует ли в Украине закон.

16 июля в Верховной Раде на торжественном заседании, посвященном 30-й годовщине принятия Декларации о государственном суверенитете Украины, первый президент страны Леонид Кравчук обратился к присутствовавшему в парламенте главе государства Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Поддерживая воплощение в жизнь фундаментальных, базовых позиций демократии и верховенства права, я очень прошу вас не забывать, что все это действует тогда, когда действует закон, и перед законом все равны", – сказал Кравчук.

По его словам, "некоторые люди, некоторые депутаты, некоторые политические силы презирают закон, смотрят на закон, даже часто на Конституцию, как на бумажку, а еще хуже – как на тряпку".

"Это недопустимо, и от вас зависит, чтобы закон торжествовал, а тот, кто нарушает закон, был привлечен к ответственности независимо, кто он был и кто он есть", – заявил первый президент.

В Раде Кравчука встречали аплодисментами.

В ходе своего выступления первый президент призвал "остановить маховик вражды".