КСУ признал неконституционным наказание за нарушение прохождения "зеленого коридора"

КСУ 21 июля принял три решения по результатам рассмотрения дел по конституционным жалобам граждан Фото: Конституційний Суд України - офіційна сторінка / Facebook

"По конституционной жалобе Одинцовой Елены Анатольевны относительно конституционности абзаца второго статьи 471 Таможенного кодекса Конституционный Суд Украины принял решение о неконституционности оспоренного предписания Кодекса", – отметили в релизе.

В ст. 471 Таможенного кодекса "Нарушение порядка прохождения таможенного контроля в зонах (коридорах) упрощенного таможенного контроля" предусмотрено наказание в виде штрафа в размере ста необлагаемых минимумов доходов граждан.

"В случае если непосредственными предметами правонарушения являются товары, перемещение которых через таможенную границу Украины запрещено или ограничено законодательством Украины, – также [предусмотрена] конфискация этих товаров", – сказано в документе.

"Рассмотрев дело по конституционной жалобе Бивалькевич Богдана Вячеславовича о конституционности пункта 8 раздела ХI "Заключительные и переходные положения" закона Украины "О Национальной полиции" принято решение, которым оспоренное предписание закона признано неконституционным", – сообщили в суде.

В пункте 8 отмечено, что со дня опубликования закона "все работники милиции и другие работники Министерства внутренних дел Украины" считаются предупрежденными в установленном порядке о возможном предстоящем увольнении по сокращению штатов.

Закон был опубликован 2 июля 2015 года.

КСУ признал конституционной ч. 10 ст. 294 Кодекса Украины об административных правонарушениях. В документе указано, что после завершения апелляционного производства дело в течение пяти дней должно быть направлено в местный суд, который его рассматривал. Конституционность статьи оспаривали Анатолий Кременчугский и Владислав Павлик.