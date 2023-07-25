Кубраков, Шурма, Чернышов, Маркарова, Федоров. “Главком” проанализировал, кто может стать новым премьером

"В последний квартал 2023 года Украина войдет с новым правительством. Информация об этом звучит из множества источников. Волны слухов о смене премьера и ротации Кабмина поднимаются регулярно, однако в этот раз именно потому, что это решение неоднократно откладывалось, вероятность того, что осенью правительство в конце концов будет переформатировано, самая большая", – сказано в статье.

Издание утверждает, что среди потенциальных претендентов на пост руководителя правительства – вице-премьер Александр Кубраков, заместитель председателя Офиса президента Ростислав Шурма, глава НАК "Нафтогаз України" Алексей Чернышов, посол Украины в США Оксана Маркарова, а также министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Без сомнения, в этом шорт-листе потенциальных премьеров есть фавориты и есть аутсайдеры. Однако последнее слово – за президентом. Очевидно, что во время войны и беспрецедентных вызовов в стране он должен сам выбрать человека, готового взять на себя ответственность за страну", – резюмировали авторы статьи.