"Стратегическое направление". Шмыгаль сообщил, что 60% украинского экспорта приходится на Евросоюз

"Украина все это время активно развивала альтернативную логистику – через западную границу со странами ЕС. Более 60% украинского экспорта сегодня приходится на Европейский союз, поэтому данное направление для нас стратегическое", – сказал премьер.

Он отметил, что после начала полномасштабного вторжения армии страны-агрессора России Украина открыла два новых пункта пропуска на границе с Румынией и один пункт контроля на границе с Польшей.

"Расширяем и обновляем подъездные пути, железную дорогу, запустили механизм электронной очереди, что экономит время людям и бизнесу. В планах – совместный со странами Евросоюза таможенный и пограничный контроль", – объяснил Шмыгаль.

Еще одним важным логистическим направлением он назвал дунайские порты Измаил, Усть-Дунайск и Рени в Одесской области.

"За время полномасштабной войны они втрое увеличили грузопоток и имеют огромную перспективу развития. Работаем над ростом его пропускной способности. В частности, за счет частных инвестиций и государственно-частного партнерства", – подчеркнул Шмыгаль.

Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский 17 июля сообщил, что направил генсеку ООН Антониу Гутерришу и президенту Турции Реджепу Эрдогану письма с предложением продолжить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате – без РФ.