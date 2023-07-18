"Стратегическое направление". Шмыгаль сообщил, что 60% украинского экспорта приходится на Евросоюз

"Украина все это время активно развивала альтернативную логистику – через западную границу со странами ЕС. Более 60% украинского экспорта сегодня приходится на Европейский союз, поэтому данное направление для нас стратегическое", – сказал премьер.
Он отметил, что после начала полномасштабного вторжения армии страны-агрессора России Украина открыла два новых пункта пропуска на границе с Румынией и один пункт контроля на границе с Польшей.
"Расширяем и обновляем подъездные пути, железную дорогу, запустили механизм электронной очереди, что экономит время людям и бизнесу. В планах – совместный со странами Евросоюза таможенный и пограничный контроль", – объяснил Шмыгаль.
Еще одним важным логистическим направлением он назвал дунайские порты Измаил, Усть-Дунайск и Рени в Одесской области.
"За время полномасштабной войны они втрое увеличили грузопоток и имеют огромную перспективу развития. Работаем над ростом его пропускной способности. В частности, за счет частных инвестиций и государственно-частного партнерства", – подчеркнул Шмыгаль.
Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский 17 июля сообщил, что направил генсеку ООН Антониу Гутерришу и президенту Турции Реджепу Эрдогану письма с предложением продолжить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате – без РФ.
До полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года часть украинского экспорта направлялась морским путем, однако Россия начала блокировать вывоз украинской продукции.
22 июля 2022 года в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов – Одессы, Черноморска и Пивденного. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Соглашение вступило в силу 1 августа. "Зерновое соглашение" несколько раз продлевали, последний раз – до 18 июля 2023 года.
17 июля пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что "фактически черноморские договоренности прекратили свое действие", но РФ готова вернуться к "зерновой сделке", если будут выполнены договоренности, касающиеся интересов России. В представительстве РФ при ООН проинформировали, что решение России о выходе из "зерновой сделки" окончательное.
В то же время Эрдоган 17 июля выразил мнение, что Путин хотел бы продолжения работы "зерновой сделки". Он отметил, что обсудит вопрос продления инициативы на встрече с Путиным.
Гутерриш заявил 17 июля, что направил Путину письмо с новым предложением, чтобы продлить действие Черноморской зерновой инициативы.