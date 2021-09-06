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Кучма: Вырастить компетентную и ответственную политическую элиту нам не удалось

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Кучма: Не удалось присоединиться к НАТО. Пока не удалось
Кучма: Не удалось присоединиться к НАТО. Пока не удалось
Фото: EPA

Украине есть чем гордиться за 30 лет независимости, но многое пока не получилось, считает второй президент Украины Леонид Кучма. Об этом он сказал в интервью журналу Ukraine to NATO, опубликованном на сайте президентского фонда Кучмы "Украина".

"Нам точно есть чем гордиться. Восстановлена государственность – собственно говоря, украинский народ создал сильное независимое государство впервые за свою историю. Мы сумели успешно преодолеть беспрецедентный кризис разрыва "по живому" с советской экономической системой и провели радикальные реформы, благодаря которым заработала украинская экономика – рыночная, открытая для международной кооперации, но самодостаточная", – сказал Кучма.

Он также отметил, что за это время родилось украинское гражданское общество, которое проявило себя во время двух революций и с самых первых дней агрессии России.

"Мы выстояли в самые тяжелые времена войны с соперником, чьи возможности превышают наши многократно. Мы начали собираться в настоящую политическую нацию", – подчеркнул политик.

В то же время Кучма отметил и отрицательные итоги этого периода.

"А вот вырастить компетентную и ответственную политическую элиту нам еще не удалось. Не удалось сохранить территориальную целостность. Не удалось удержать темп экономического развития первых лет XXI века и закрепить украинское "экономическое чудо". И... не удалось присоединиться к НАТО. Пока не удалось", – отметил он.

Контекст:

Кучма был президентом Украины в 1994–2005 годах.

24 августа 2021 года Украина отметила 30-ю годовщину независимости.

Теги: Леонид Кучма, НАТО, гражданское общество, независимость, российская агрессия
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