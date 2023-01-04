Кулеба: МИД Украины завершает согласование кандидатуры посла в Индии – страна очень ответственная

Об этом 4 января на брифинге, видеозапись которого опубликована в Facebook МИД Украины, сообщил глава ведомства Дмитрий Кулеба.

"Единственная причина отсутствия посла в Индии сейчас состоит в том, что мы завершаем согласование собственно кандидатуры, потому что страна очень ответственная и нужен сильный, профессиональный кандидат", – сказал министр.

По словам Кулебы, Индия остается важным приоритетом для Украины.

"Я в конце года встречался с министром иностранных дел Индии во время саммита АСЕАН в Камбодже. Мы активно "нагрузили" работой посла Индии в Украине. [Глава Офиса президента] Андрей Ермак говорил с советником по безопасности премьер-министра Индии, президент Украины [Владимир Зеленский] говорил с премьер-министром Индии [Нарендрой Моди]. То есть в конце прошлого года произошла существенная интенсификация контактов с индийской стороной", – отметил глава МИД.