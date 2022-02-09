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Кулеба об инциденте с украинским флагом в словацком парламенте: Хоть мы люди незлопамятные, таких неуважительных шагов не прощаем

Кулеба: Мы такие вещи не забываем
Кулеба: Мы такие вещи не забываем
Фото: ЕРА

Неуважительное отношение к государственной символике Украины категорически недопустимо. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил 9 февраля на брифинге, который в Facebook транслировал МИД Украины, комментируя случай, когда в словацком парламенте депутат вылил воду на украинский флаг.

"Узнав об этом факте, я поручил посольству Украины в Словакии выразить протест и требовать извинений от человека, который это сделал", – сказал Кулеба, уточнив, что пока депутат словацкого парламента не принес извинений за свой поступок.

Он подчеркнул, что Украина найдет возможность ответить на этот инцидент.

"Мы такие вещи не забываем… И хоть мы люди незлопамятные, таких неуважительных шагов не прощаем. Мы найдем возможность достойно ответить на этот поступок, если человек не принесет извинения", – резюмировал Кулеба.

https://www.facebook.com/UkraineMFA/videos/477547380561252/

Контекст:

Инцидент с украинским флагом в словацком парламенте произошел 8 февраля во время утверждения оборонного соглашения с США. Депутаты ультраправой партии "Народная партия – наша Словакия", которая выступает против соглашения, Андрей Медвецкий и Петер Крупа заблокировали трибуну, развернув словацкий флаг. После этого представители партии "Свобода и солидарность" Яна Цыганикова и Мирослав Жияк, поддерживающие подписание соглашения с США, подошли к трибуне и развернули флаг Украины. Тогда Медвецкий схватил бутылку и начал поливать водой Жияка, а также украинский флаг.

Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок 8 февраля в Facebook извинился за случай в словацком парламенте. "Мне жаль и еще больше стыдно, что это произошло во время моих переговоров в Киеве. Приносим свои извинения дипломатическим образом", – написал Корчок.

Теги: Украина, Словакия, МИД Украины, депутаты, флаг, Дмитрий Кулеба
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