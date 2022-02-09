Кулеба об инциденте с украинским флагом в словацком парламенте: Хоть мы люди незлопамятные, таких неуважительных шагов не прощаем

"Узнав об этом факте, я поручил посольству Украины в Словакии выразить протест и требовать извинений от человека, который это сделал", – сказал Кулеба, уточнив, что пока депутат словацкого парламента не принес извинений за свой поступок.

Он подчеркнул, что Украина найдет возможность ответить на этот инцидент.

"Мы такие вещи не забываем… И хоть мы люди незлопамятные, таких неуважительных шагов не прощаем. Мы найдем возможность достойно ответить на этот поступок, если человек не принесет извинения", – резюмировал Кулеба.