Кулеба об инциденте с украинским флагом в словацком парламенте: Хоть мы люди незлопамятные, таких неуважительных шагов не прощаем

"Узнав об этом факте, я поручил посольству Украины в Словакии выразить протест и требовать извинений от человека, который это сделал", – сказал Кулеба, уточнив, что пока депутат словацкого парламента не принес извинений за свой поступок.
Он подчеркнул, что Украина найдет возможность ответить на этот инцидент.
"Мы такие вещи не забываем… И хоть мы люди незлопамятные, таких неуважительных шагов не прощаем. Мы найдем возможность достойно ответить на этот поступок, если человек не принесет извинения", – резюмировал Кулеба.
Инцидент с украинским флагом в словацком парламенте произошел 8 февраля во время утверждения оборонного соглашения с США. Депутаты ультраправой партии "Народная партия – наша Словакия", которая выступает против соглашения, Андрей Медвецкий и Петер Крупа заблокировали трибуну, развернув словацкий флаг. После этого представители партии "Свобода и солидарность" Яна Цыганикова и Мирослав Жияк, поддерживающие подписание соглашения с США, подошли к трибуне и развернули флаг Украины. Тогда Медвецкий схватил бутылку и начал поливать водой Жияка, а также украинский флаг.
Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок 8 февраля в Facebook извинился за случай в словацком парламенте. "Мне жаль и еще больше стыдно, что это произошло во время моих переговоров в Киеве. Приносим свои извинения дипломатическим образом", – написал Корчок.