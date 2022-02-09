В парламенте Словакии депутат вылил воду на флаг Украины. Видео

Посольство Украины в Словакии осудило инцидент с украинским флагом в парламенте страны Скриншот: Посольство України в Словацькій Республіці / Facebook

Соглашение должно позволить американским военным в течение 10 лет использовать без арендной платы военные аэропорты Словакии. Оппозиция называет это возможной утратой суверенитета, ее представители блокировали трибуну, срывали выступление министра обороны Словакии Ярослава Надя и не давали выступать представителям провластных партий.

Депутаты от ультраправой партии "Народная партия – Наша Словакия" Петер Крупа и Андрей Медвецки заблокировали трибуну и растянули перед микрофоном флаг Словакии, а представители партии "Свобода и солидарность" Яна Цыганикова и Мирослав Жиак растянули перед трибуной флаг Украины. После этого Медвецки взял бутылку воды и начал обливать флаг Украины, а затем – депутатов, державших его.

На инцидент отреагировало в Facebook посольство Украины в Словакии.

"Сегодня в Киеве Иван Корчок [глава МИД Словакии] подтвердил твердую, неизменную позицию Словакии в поддержке Украины... Недостойное обращение с флагом Украины... не может ее поколебать. Осуждаем и требуем извинений!" – говорится в заявлении.