Кулеба: Телефонный разговор между Байденом и Зеленским уже готовится

Украинское посольство в Вашингтоне поддерживает "буквально ежедневный регулярный контакт" с Советом национальной безопасности США, подчеркнул министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, говоря о подготовке разговора между президентами двух стран Владимиром Зеленским и Джо Байденом.

Кулеба заявил, что взаимодействие с новой американской администрацией уже налажено Фото: ЕРА

Сейчас готовится телефонный разговор между президентом Соединенных Штатов Джо Байденом и лидером Украины Владимиром Зеленским. Об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент "ГОРДОН".

Глава украинской дипломатии добавил, что уже переговорил с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Также уже состоялся разговор между министрами обороны Соединенных Штатов и Украины. Кроме того, по его словам, украинское посольство в Вашингтоне поддерживает "буквально ежедневный регулярный контакт" с Советом национальной безопасности США.

"Взаимодействие уже налажено, и один из вопросов, над которым мы активно работаем, – это организация телефонного разговора между президентами Зеленским и Байденом", – подчеркнул Кулеба.

Байден вступил в должность президента 20 января. Свой первый телефонный разговор на этой должности он провел с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Через неделю после вступления в должность он также провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

С украинским лидером Байден после инаугурации ни разу не говорил, но уже неоднократно высказывал свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, в том числе в разговоре с Путиным и на Мюнхенской конференции.