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Лещенко: Никто не собирался вводить санкции против канала "Прямий". Порошенко совершил фальстарт

История канала "Прямий", купленного вчера экс-президентом Петром Порошенко у экс-главы КГГА Владимира Макеенко, – это история рэкета со стороны бывшего президента Владимира Януковича и предательства идеалов Майдана со стороны Порошенко, считает бывший нардеп Сергей Лещенко.

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Лещенко: Макеенко и Порошенко стали жертвами технологии точечной информационной кампании
Лещенко: Макеенко и Порошенко стали жертвами технологии точечной информационной кампании
Фото: Сергій Лещенко / Facebook

Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании 19 февраля не собирался вводить санкции против телеканала "Прямий" или его владельца, экс-нардепа Владимира Макеенко, заявил бывший народный депутат, член наблюдательного совета "Укрзалізниці" Сергей Лещенко. Об этом он написал в Facebook.

"Макеенко и Порошенко стали жертвами технологии точечной информационной кампании. Макеенко не выдержал давления собственной семьи, которая испугалась слухов в интернете. А Порошенко совершил фальстарт, выставив на всеобщее обсуждение наличие еще одной "секретной" телекнопки", – считает Лещенко.

Он напомнил, что 18 февраля исполнилось семь лет после того, как Макеенко, будучи главой КГГА, закрыл киевское метро по приказу президента Виктора Януковича, чтобы людям было сложнее приехать на Майдан. "Так что покупка Порошенко канала у Макеенко в такой день очень символична", – отметил Лещенко.

По его мнению, вся история канала "Прямий" – "это история рэкета со стороны Януковича и предательства идеалов Майдана со стороны Порошенко". "Благо все свидетели живы-здоровы и, надеюсь, будут давать показания", – добавил экс-нардеп.

https://www.facebook.com/leshchenko.ukraine/posts/5009880712415890

Позднее Лещенко добавил, что слухи о возможных санкциях в отношении канала возникли на основании того, что он, по данным экс-нардепа, финансировался за счет нефтепродуктопровода "Прикарпатзахідтранс", который связывают с председателем правления ОПЗЖ, кумом российского президента Виктором Медведчуком. "Понимая, что есть взаимосвязь между телекомпанией и трубой Медведчука, Порошенко с перепугу накануне СНБО переоформил канал на себя", – заявил Лещенко.

https://www.facebook.com/leshchenko.ukraine/posts/5011636338906994

Вечером 18 февраля Порошенко заявил об официальной покупке у Макеенко телеканала "Прямий" "за большие деньги". Он мотивировал свой поступок возможным введением санкций и последующим закрытием канала. По данным Порошенко и СМИ, 19 февраля на заседании Совета национальной безопасности против Макеенко планировали ввести ограничения, которые коснулись бы и канала.

После объявления о сделке Порошенко обратился к действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому. "Владимир Александрович, завтра на СНБО можете ввести санкции против "террориста" Порошенко", – заявил он и гарантировал соблюдение свободы слова и журналистских стандартов на канале.

Об "упорных слухах" о возможных санкциях против Макеенко писал народный депутат Александр Дубинский. Пресс-секретарь экс-генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган соглашалась, что так Порошенко пытается сохранить от закрытия телеканал.

Пресс-секретарь действующего главы государства Юлия Мендель заявила, что санкции против "Прямого" вводить не планировали.

Телеканал "Прямий" начал вещание в августе 2017 года. Его связывали с Порошенко до официального подтверждения покупки канала. В конце июня 2019 года Порошенко присутствовал на встрече с коллективом "Прямого" и договорился с Макеенко о первоочередном праве на покупку канала, если его будут продавать.

В августе Порошенко приходил на допрос в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при купле-продаже "Прямого".

Теги: СМИ, Петр Порошенко, санкции, Владимир Макеенко, СНБО, Сергей Лещенко, Прямий, продажа
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