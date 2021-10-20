Лидер ОПЗЖ в Харьковском горсовете Спасский заявил об организованной медиа-атаке против него и партии

Спасский: Уверен, что делаю все правильно, а время все расставит на свои места Фото: zagittya.com.ua

"В последний месяц ко мне и фракции в Харьковском городском совете "Оппозиционная платформа – За жизнь" много внимания. Митинги псевдопатриотических организаций под офисом партии, публикации в Telegram-каналах и на интернет-ресурсах, атаки ботов в социальных сетях", – написал он.

Политик заявил, что публикации в рамках этой атаки "не имеют ничего общего с реальностью" и интересны только лицам, которые ее организовали. Он не уточнил, о чем статьи, но источники "Апострофа" и "Телеграфа" в октябре утверждали, что Спасский может стать секретарем горсовета после выборов мэра, если на них победит действующий секретарь горсовета Игорь Терехов.

Спасский написал, что у ОПЗЖ в Харькове большой рейтинг.

"Для многих мы попросту неудобны. Уверен, что делаю все правильно, а время все расставит на свои места. Неизменным остается одно – оценку моей деятельности и нашей политической силы дадут люди, но никак не политикум", – считает он.