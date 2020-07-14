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Луценко: Украина сегодня не может себе позволить заставить президента уйти, как это было с Януковичем

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко считает, что свержение действующего президента Владимира Зеленского, как это было с четвертым главой государства Виктором Януковичем, будет выгодно исключительно России.

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Луценко: Президенты, как и дорогостоящий товар, обмену и возврату не подлежат
Луценко: Президенты, как и дорогостоящий товар, обмену и возврату не подлежат
Фото: depositphotos.com

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко считает, что президент Украины Владимир Зеленский не может уйти в отставку, поскольку это будет выгодно только России. Такое мнение Луценко высказал в интервью "Буквам", которое вышло 13 июля.

"Президенты, как и дорогостоящий товар, обмену и возврату не подлежат. Я считаю, что страна сегодня не может себе позволить заставить уйти президента, как это было с [четвертым президентом Виктором] Януковичем. Потому что это исключительно выгодно только нашему противнику Российской Федерации и [ее президенту Владимиру] Путину. С другой стороны, мы не можем дальше находиться на месте в комнате смеха с кривыми зеркалами", – сказал Луценко.

Единственный выход в этой ситуации – влиять на президента, например, на местных выборах, считает он.

"На этих выборах [которые запланированы на октябрь] для Украины и для украинцев  чем меньше зеленых, тем лучше. Если глава государства проснется утром после местных выборов, вылезет из теплой ванны имени Ермака – Тимошенко (речь идет о руководителе Офиса президента Андрее Ермаке и его заместителе Кирилле Тимошенко. "ГОРДОН") и узнает, что у него нет ни одного главы областного центра и не более 20% депутатов местных советов, для него это будет очень полезный холодный душ, а для страны это откроет новые проекты", – считает бывший генпрокурор.

Он убежден, что провал пропрезидентской партии "Слуга народа" на местных выборах неизбежен. 

"Достаточно ли этого будет для того, чтобы президент осознал необходимость перезагрузки парламента и правительства? Вот если он это осознает, я считаю, что украинский народ  как известно, самый мудрый в мире – на этот раз исправит свою ошибку", – сказал Луценко.

Он считает, что Зеленский должен общаться со специалистами и получать новые знания – это и есть путь к победам.

"Первые два года [президентства Петра] Порошенко вся его команда просто с ужасом вспоминает, потому что в 20142015 годах расходились в лучшем случае в час-два ночи, а иногда  я помню совещание  в пять утра. Жены моих водителей не верили, что мы были в Администрации Президента. А сегодня в 18.10 свет выключается в администрации. Поэтому просто: незнание не является грехом. Грехом является нежелание получить знания, нежелание общаться с, возможно, неудобными, но опытными людьми, возможно, не совсем попсовыми, но образованными специалистами. Просто такие встречи должны быть каждую ночь", – сказал Луценко.

Экс-генпрокурор отметил, что этим должна заниматься команда Зеленского, "а не возить его на тушение пожаров".

Зеленский был избран президентом Украины 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за него отдали голоса 73,22% избирателейза Порошенко – 24,45%. До избрания президентом Зеленский был актером, художественным руководителем студии "Квартал 95".

В июне 2020 года Зеленский заявил, что быть президентом – "это очень сложная работа", но он не собирается плакать или жаловаться.

Луценко был генеральным прокурором Украины в 2016–2019 годах. После избрания Зеленского президентом он руководил Генеральной прокуратурой еще четыре месяца.

Теги: Виктор Янукович, Юрий Луценко, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Александр Ермак, Слуга народа, Кирилл Тимошенко
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