"Лучше, чем в некоторых европейских странах". Зеленский заявил, что правоохранительная система Украины очищается

Зеленский: Я вижу, что сейчас в правоохранительной системе идет реальный момент очищения. Считаю, что мы очень близки к результату Фото: president.gov.ua

"Я считаю и вижу, что сейчас в правоохранительной системе идет реальный момент очищения. Считаю, что мы очень близки к результату, считаю, что у нас уже результат лучше, чем в некоторых европейских странах", – заявил Зеленский.

Об этом он рассказал в контексте беседы об инвестиционной привлекательности Украины.

"Относительно инвестиций – мы очень привлекательны. Действительно, из-за разной антирекламы Украины – и в этом заинтересовано много стран, много иностранного разного бизнеса [...] на некоторое время упала", – добавил Зеленский.

По его словам, для повышения инвестиционной привлекательности Украины в стране нужно проводить больше международных саммитов, таких как, например, Крымская платформа.

"Так заработать, как в Украине, западный бизнес где-то там уже не сможет. Там люди расслаблены, а наши – воины, хотят создать что-то мощное", – добавил президент.

Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе 2020 года озвучил идею о персональном опекуне со стороны государства для крупных инвесторов, Investment Nanny.

Президент объяснил, что "если инвестор принесет в Украину $100 млн и более, то он получит личного менеджера, который знает пять языков и будет работать с клиентом круглосуточно". "Этот менеджер будет решать все проблемы инвестора в любое время. У них будут государственные гарантии. А тех, кто инвестирует в следующие два года в приватизацию в Украине $10 млн и более, мы освобождаем от налога на прибыль", – сказал глава государства.

В рамках проекта к маю 2021 года правительственный офис UkraineInvest получил заявки на $1 млрд инвестиций.