Ляшко должен не только вернуться в парламент, но и присоединиться к украинской делегации в ПАСЕ – экс-нардеп Логвинский

В Парламентской ассамблее Совета Европы экс-нардеп от Радикальной партии и лидер этой политсилы Олег Ляшко усилит команду тех, кто продолжает бороться против российской агрессии дипломатическим путем, заявил бывший народный депутат от "Народного фронта" Георгий Логвинский.

Бывший народный депутат от "Народного фронта" Георгий Логвинский заявил, что экс-нардеп, лидер Радикальной партии Олег Ляшко должен вернуться в парламент. Об этом он написал на своей странице в Facebook 27 января.

"Для меня ответ очевиден: он станет одним из самых сильных спикеров в этом странном, молчаливом созыве Верховной Рады. Более того, Ляшко должен не только вернуться в парламент, но и присоединится к украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. Как человек, который председательствовал на сессии ПАСЕ и работал в этой делегации, я отлично знаю его роль в процессе защиты украинских интересов на международной арене. Он усилит команду тех, кто продолжает бороться против российской агрессии дипломатическим путем, и не позволит сдать национальные интересы страны в обмен на сомнительные обещания", – заявил Логвинский.

5 июня Центризбирком назначил промежуточные выборы в 208-м округе на 25 октября. Довыборы проводятся в связи с гибелью нардепа из группы "Довіра" Валерия Давыденко, избранного в 2019 году.

Ляшко заявил о намерении баллотироваться по этому округу, он побеждал в 208-м округе на выборах в Раду в 2012 году. Его кандидатуру поддержала лидер ВО "Батьківщина" Юлия Тимошенко.