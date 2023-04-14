Мамай официально уволен с должности мэра Полтавы – САП

Мамай был мэром Полтавы в 2010–2018 годах, в 2020-м он снова выиграл выборы Фото: Олександр Мамай / Facebook

Высший антикоррупционный суд Украины 2 марта признал его виновным в растрате имущества путем злоупотребления служебным положением, а также в организации внесения в официальные документы заведомо ложных сведений. ВАКС приговорил полтавского мэра к пяти годам условно с запретом год занимать должности в органах власти.

Через 10 дней исполнительный комитет Полтавского городского совета уволил Мамая с занимаемой должности, говорится в сообщении.

Мамаю вменялось в вину то, что он оформил трудоустройство в коммунальном предприятии женщинам, которые выполняли у него дома домашнюю работу.

В ходе судебного процесса он признал свою вину и обязался перечислить 2 млн грн в фонд United24 на совместный проект Генерального штаба ВСУ, Госспецсвязи и Министерства цифровой трансформации "Армия дронов".