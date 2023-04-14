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ПОЛИТИКА

Мамай официально уволен с должности мэра Полтавы – САП

Мамай был мэром Полтавы в 2010 2018 годах, в 2020-м он снова выиграл выборы
Мамай был мэром Полтавы в 2010–2018 годах, в 2020-м он снова выиграл выборы
Фото: Олександр Мамай / Facebook

Александр Мамай официально уволен с поста городского головы Полтавы. Об этом 14 апреля сообщила Специальная антикоррупционная прокуратура Украины.

Высший антикоррупционный суд Украины 2 марта признал его виновным в растрате имущества путем злоупотребления служебным положением, а также в организации внесения в официальные документы заведомо ложных сведений. ВАКС приговорил полтавского мэра к пяти годам условно с запретом год занимать должности в органах власти.

Через 10 дней исполнительный комитет Полтавского городского совета уволил Мамая с занимаемой должности, говорится в сообщении.

Мамаю вменялось в вину то, что он оформил трудоустройство в коммунальном предприятии женщинам, которые выполняли у него дома домашнюю работу.

В ходе судебного процесса он признал свою вину и обязался перечислить 2 млн грн в фонд United24 на совместный проект Генерального штаба ВСУ, Госспецсвязи и Министерства цифровой трансформации "Армия дронов".

Контекст:

Мамай был мэром Полтавы в 2010–2018 годах, в 2020-м он снова выиграл выборы. Политик неоднократно попадал в скандалы.

4 декабря 2021 года в эфире телеканала "Наш" Мамай заявил, что на Донбассе друг с другом воюют США и Россия. "Общаясь с жителями нашего города, больше и больше убеждаюсь и сам лично, и вижу позицию населения (что касается политики), все-таки мне кажется, что у нас происходят эти боевые действия на нашей территории – воюют два сверхгосударства. Это Соединенные Штаты Америки и Россия", – сказал мэр. Мамай также выразил сожаление из-за того, что Украина прекратила сотрудничество с Россией. "Очень жаль, что идет брат на брата", – добавил он.

После этого Мамай попал в базу сайта "Миротворец" как "пособник террористов и российских оккупантов".

22 декабря 2021 года депутаты Полтавского городского совета пытались отправить Мамая в отставку, но для этого не хватило шести голосов.

29 декабря 2022 года правоохранители сообщили Мамаю о подозрении в распространении сведений о размещении Вооруженных сил Украины. По данным Офиса генерального прокурора, чиновник на брифинге 15 декабря несанкционированно распространял информацию о дислокации подразделений ВСУ.

В СБУ уточнили, что эти сведения "не размещались в открытом доступе ни Генеральным штабом ВСУ, ни Минобороны, ни другими уполномоченными государственными органами".

1 марта 2023 года обвинительный акт относительно Мамая был отправлен в суд, сообщала прокуратура Полтавской области.

Теги: Полтава, Александр Мамай, САП, увольнение, ВАКС
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