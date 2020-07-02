Мамедов представил нового прокурора Винницкой области

По словам заместителя генерального прокурора Гюндуза Мамедова, новый глава прокуратуры Винницкой области Александр Бутович зарекомендовал себя как опытный руководитель и профессионал.

Заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов официально представил нового прокурора Винницкой области Александра Бутовича. Об этом 1 июля сообщает пресс-служба прокуратуры области.

"Надеюсь, что область улучшит результаты, а люди будут чувствовать себя защищенными. Новый прокурор области зарекомендовал себя как опытный прокурор, руководитель и профессионал", – отметил Мамедов.

Бутович родился 23 марта 1973 года. В органах прокуратуры работает с 1998 года. С августа 2016-го занимал должность заместителя прокурора Черниговской области. Он отвечал за организацию работы надзора в уголовном производстве и координацию правоохранительной деятельности, организацию и процессуальное руководство досудебным расследованием.

По результатам работы подчиненных ему подразделений было раскрыто разбойное нападение, совершенное в октябре 2015 года, и умышленное убийство инкассаторов "ПриватБанка", а также завершено расследование ряда коррупционных уголовных производств в сфере земельных отношений.

До назначения в прокуратуру Винницкой области занимал должность начальника департамента надзора за соблюдением законов при исполнении судебных решений по уголовным производствам Офиса генпрокурора.

За время его работы в центральном аппарате разработана концепция по совершенствованию реформы пенитенциарной системы, с начала 2020 года проведены комплексные проверки в местах несвободы на предмет законности использования земель и другой недвижимости. По их результатам прокуроры начали более 60 уголовных производств. Большинство правонарушений связаны с хищением, уничтожением имущества, чем нанесен ущерб государству на общую сумму более 70 млн грн.