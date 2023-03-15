Марченко об увольнении с должности главы Одесской ОВА: Считаю, что должен делать то, что умею лучше всего – убивать врагов и воевать ради будущего Украины

Соответствующее видеообращение Марченко опубликовал в Telegram.

"Борьба продолжается… и я считаю, что должен делать то, что умею лучше всего – убивать врагов и воевать ради будущего Украины. Надеюсь, что скоро я вернусь к своему любимому делу. Но моя душа и сердце остаются навсегда в Одессе", – сказал уже бывший глава ОВА.

Накануне, 14 марта, увольнение глав трех ОВА, в частности – Одесской, согласовал Кабмин.

Полковник Марченко в 2018–2021 годах командовал 28-й отдельной механизированной бригадой Вооруженных сил Украины, принимал участие в АТО/ООС.