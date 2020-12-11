Мэр Черкасс публично извинился перед Зеленским

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, обращаясь к президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявил, что они должны совместно работать на Украину и общими усилиями отстаивать интересы страны.

Бондаренко: Я горячий человек, но я искренний человек Фото: Анатолій Бондаренко / Facebook

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко 11 декабря опубликовал в Facebook видеообращение, в котором извинился перед президентом Украины Владимиром Зеленским за разногласия, которые возникли между ними по поводу карантинных ограничений в стране.

"Мы должны забыть о противостоянии между городским головой и президентом. Как городской голова, я хотел бы извиниться перед президентом за то, что я, в принципе, не себя отстаивал, а жителей города. Я горячий человек, но я искренний человек и я всегда буду плечом к плечу стоять с патриотами, которые будут защищать нашу страну. Господин президент, я хотел бы извиниться официально. Наша задача – совместно работать на Украину и отстаивать интересы нашей страны", – сказал Бондаренко.

В мае 2020 года Бондаренко стал фигурантом скандала, связанного с эпидемией коронавируса. Исполнительный комитет городского совета принял решение о смягчении в Черкассах карантинных ограничений с 1 мая – еще до того, как ослабление началось по всей стране. Намерение черкасских властей раскритиковали центральные власти.

1 мая Зеленский передал Бондаренко "привет" от Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел, а 20-го заявил, что за один стол "с такими бандитами" не сядет. 26 мая стало известно, что мэр обратился в суд.

Печерский районный суд Киева 1 октября отклонил иск Бондаренко к Зеленскому о защите чести, суд назвал его необоснованным. По мнению суда, фраза Зеленского, которую обжаловал Бондаренко, – его оценочное суждение, которое не содержит заведомо неправдивой информации. Мэр Черкасс подал апелляцию, однако проиграл ее.

Бондаренко был избран мэром Черкасс в 2015-м и 2020 году.