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"Мифологизированное прошлое". Токаев осудил появление в Казахстане памятников деятелям советского периода

Токаев заявил, что "придумываются биографии"
Токаев заявил, что "придумываются биографии"
Фото: akorda.kz

В Казахстане следует воздержаться от установки памятников деятелям, которые в советский период были причастны к репрессиям. Это следует из заявления президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на произошедшей 13 марта встрече с представителями центральных и местных органов власти.

"Продолжается практика открытия памятников и бюстов деятелям советского периода, в том числе тем, кто непосредственно был задействован в массовых репрессиях. Придумываются биографии, наполненные героическими деяниями, которых в реальной жизни не было. Архивные документы на эту тему или не подтверждают, или полностью отсутствуют", – сказал он.

По словам президента Казахстана, "группы активистов буквально заставляют наших граждан верить в мифологизированные биографии партийно-государственных деятелей советского прошлого".

Также Токаев обратил внимание, что "в последнее время стало тенденцией ставить памятники личностям, известным только в одном регионе".

"Местным комиссиям по ономастике не следует этого допускать. Республиканская комиссия должна предупреждать неправомерные решения. Если все будут ставить памятники исключительно своим предкам, в стране воцарятся трайбализм и местничество. Этот вопрос требует пристального внимания", – заявил он.

Контекст:

Казахстан с 1936-го по 1991 год был советской социалистической республикой в составе Советского Союза.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: СССР, памятник, Казахстан, репрессии, президент, Касым-Жомарт Токаев
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