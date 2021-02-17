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Минэнерго заявило о перспективности строительства в Украине трех новых блоков АЭС

Сейчас "Энергоатом" обеспечивает производство до 55% электроэнергии в Украине. Об этом заявил и.о. президента Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" Петр Котин.

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Министерство энергетики считает перспективным строительство энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС, а также №5 Ровенской АЭС
Министерство энергетики считает перспективным строительство энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС, а также №5 Ровенской АЭС
Фото: depositphotos.com

Министерство энергетики Украины считает перспективным строительство энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС, а также №5 Ровенской АЭС. Об этом в ходе форума "Украина 30" заявил заместитель министра энергетики Юрий Бойко, сообщает "Украинская энергетика".

Он отметил, что атомная энергетика является стратегической для Украины и должна развиваться.

"Должна выполняться не только программа капитальных ремонтов и продления срока эксплуатации блоков, срок эксплуатации которых заканчивается, но должна реализовываться программа замещения текущих атомных блоков: строительство Хмельницкой АЭС №3, 4. На мой взгляд, еще более перспективным является проект строительства пятого блока Ровенской АЭС", – сказал Бойко.

По словам и.о. президента Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" Петра Котина, компания производит сейчас до 55% электроэнергии в Украине.

"Мы работаем 11 блоками. Мы подключили энергоблок ХАЭС-2, на месяц раньше вывели его из ремонта. Вчера вечером он набрал полную мощность, добавив 1007 МВт мощности", – отметил Котин.

По информации "Украинской энергетики", о готовности достроить два энергоблока Хмельницкой АЭС заявляла компания Westinghouse. Компания объявила, что готова присоединиться не только к обеспечению ядерным топливом третьего и четвертого энергоблоков ХАЭС, но и поставлять для них автоматизированные системы управления технологическим процессом.

Корейская компания Korea Hydro&Nuclear Power выразила заинтересованность в строительстве энергоблока с реактором APR-1400 на Ровенской АЭС, где уже выполнена часть подготовительных работ по обоснованию выбора площадки.

В январе 2018 года НАЭК "Энергоатом" подписала контракт с Westinghouse Electric о поставках ядерного топлива до 2025 года. Контрактом предусматривается поставка ядерного топлива для обеспечения семи из 15 украинских атомных энергоблоков в течение 2021–2025 годов. 24 июля 2018 года на американском топливе компании Westinghouse впервые заработал энергоблок Южно-Украинской атомной электростанции. 

Теги: Украина, энергетика, Юрий Бойко, атомная энергетика, строительство, Министерство энергетики, электроэнергия, АЭС, Энергоатом, Westinghouse
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