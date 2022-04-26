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Министр обороны Грузии о заявлении Зеленского: Чем быстрее мы забудем обиды, тем быстрее будут развиваться наши страны и наступит мир

Бурчуладзе считает отзыв украинского посла из Тбилиси ошибкой
Бурчуладзе считает отзыв украинского посла из Тбилиси ошибкой
Фото: EPA

Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе призвал Украину "забыть об обидах" и вернуть в Тбилиси посла. Об этом он заявил журналистам 25 апреля, пишет агентство "Новости-Грузия".

На пресс-конференции 23 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина снова отправит своего посла в Грузию, когда увидит поддержку со стороны властей страны.

"Я могу быть откровенным с грузинами. Потому что мы действительно братские народы и я действительно не понимаю позицию лидеров вашего государства. Не понимаю, потому так болезненно это воспринимаю", – заявил украинский президент.

Грузинский министр заявил, что Грузия "находится на первом месте" по объему оказания Украине гуманитарной помощи.

"Не менее важно, каким является отношение в грузинском обществе к украинцам, и украинцы это не скрывают. Предположительно, по-моему, нет альтернативной страны, где так относятся к украинским гражданам, как у нас. Отзыв посла, конечно же, был ошибкой. Чем быстрее мы забудем те обиды, которые есть, тем быстрее будут развиваться наши страны и наступит мир", – ответил Бурчуладзе.

Он также заявил, что "формулировка, что Грузия не присоединяется к санкциям, неверна", так как, по его словам, Грузия "присоединилась ко всем критическим санкциям — ООН, Совета Европы и другим".

"Неразумно присоединяться к тем санкциям, которые не повлияют на агрессора, а будут лишь угнетать население Грузии", – добавил министр.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

25 февраля, на второй день масштабного вторжения РФ в Украину, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил, что Грузия не присоединится к финансовым и экономическим санкциям Запада против России. Он также исключил, что полетит в Киев, чтобы выразить поддержку украинскому народу.

В начале марта президент Украины Владимир Зеленский отозвал украинского посла в Грузии из-за позиции властей страны в отношении вторжения РФ в Украину.

31 марта президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что ее страна присоединится к санкциям против России. "Мы участвуем во всех международных финансовых санкциях против РФ, и это незаурядный шаг для грузинского финансового сектора", – отметила президент.

Теги: Украина, Грузия, Тбилиси, Владимир Зеленский, война России против Украины, посол, Джуаншер Бурчуладзе
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