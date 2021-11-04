"Мир недостаточно проинформирован о том, что происходит в Украине". Ермак презентовал информационный бюллетень ОП

"Мы чувствуем – и я думаю, вы тоже чувствуете, – что сегодня недостаточно в первую очередь мир проинформирован о том, что происходит в Украине, как работает команда президента", – заявил Ермак.

Он сказал, что Зеленский "как лидер реформ" и его команда "проводят масштабные и беспрецедентные реформы" в Украине. По мнению Ермака, Украина "бьет все рекорды по реформам".

"Наш новый проект – новая коммуникационная платформа Open Digest. Она открыта, прозрачна и доносит до всех из первых уст все, что происходит – все новости, комментарии, важные события, которые происходят в Украине, об Украине. [...] Мы хотели бы сегодня запустить этот проект, чтобы расставить все точки, чтобы и в Украине и за ее пределами слышали правду. [...] Потому что, к сожалению, мы наблюдаем масштабные атаки дезинформации, которые звучат со стороны РФ и некоторых политиков из Украины. Мы заинтересованы, чтобы мир слышал честный и открытый голос Украины. Чем мы живем, какие у нас цели и как мы реформируем Украину", – добавил Ермак.

По его словам, Open Digest будет информировать, в частности, о работе ОП, главы государства, правительства и Верховной Рады.

"Мне кажется, это своевременно", – подчеркнул он.

Как сказано на сайте ОП, Open Digest – это еженедельная информационная рассылка на украинском и английском языках.

"Она создана с целью информирования граждан Украины, украинских общин за рубежом, а также наших иностранных партнеров и друзей о проделанной работе, прежде всего о ходе реформ. Open Digest будет интересен прежде всего тем, кому важна качественная и проверенная информация: журналистам международных изданий, дипломатам, сотрудникам международных аналитических структур", – говорится в релизе.

В ходе презентации показали ролик о рассылке. Подписаться на нее можно по QR-коду, который появляется на шестой минуте трансляции или по ссылке на сайте Офиса президента.