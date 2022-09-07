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"На украинской земле будет новый центр экономического роста в Европе". Зеленский поговорил с представителями большого бизнеса

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6 сентября Зеленский открыл торговую сессию на Нью-Йоркской фондовой бирже
6 сентября Зеленский открыл торговую сессию на Нью-Йоркской фондовой бирже
Фото: mkip.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 6 сентября открыл торговую сессию на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) и выступил перед представителями бизнеса по видеосвязи. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.

Он отметил, что проект украинского восстановления станет самый "большим экономическим проектом в Европе нашего времени", сообщила пресс-служба Офиса президента. По словам президента, компании нигде не найдут таких возможностей для вложений, как сейчас в Украине.

"Я призываю вас планировать инвестиции уже сейчас. Не дожидаясь, когда мы дойдем до нашей победы. Обратите внимание: на сегодняшний день около 80% нашей территории свободны от врага. Наши воины, наш народ постоянно увеличивают это количество, каждый день двигаясь к победе. Но победа – это не только военный путь, это и экономический путь. Наш бизнес делает свой вклад. Наш бизнес функционирует. И большая часть Украины уже сейчас готова к реализации новых бизнес-проектов", – заявил президент.

Он отметил, что сейчас в Нью-Йорке присутствует украинская правительственная делегация во главе с первым вице-премьером – министром экономики Юлией Свириденко. Она может представить  компаниям  отрасли и проекты для инвестиций, добавил Зеленский. 

Как отметил президент, перспектива для всех бизнесов такова, "что в любом случае придется уйти из России". По этому, по его словам, будет "выгодно прийти в Украину", потому что именно "на украинской земле будет новый центр экономического роста в Европе".

"Вы можете спросить меня: как идти в Украину сейчас, когда война продолжается? Я отвечу вам: любая компания, которая сможет поставить на свой продукт отметку Made in Ukraine, автоматически станет частью истории украинской смелости и победы", – резюмировал Зеленский.

Контекст:

Пресс-служба Минкультуры проинформировала, что варианты инвестиций на сумму более $400 млрд представлены на ресурсе AdvantageUkraine.com и охватывают государственно-частные партнерства, приватизацию и частные предприятия.

Теги: инвестиции, экономика, Нью-Йорк, Минкульт, Владимир Зеленский, Европа, российская агрессия, война России против Украины, Офис президента Украины, восстановление
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