"На украинской земле будет новый центр экономического роста в Европе". Зеленский поговорил с представителями большого бизнеса

Он отметил, что проект украинского восстановления станет самый "большим экономическим проектом в Европе нашего времени", сообщила пресс-служба Офиса президента. По словам президента, компании нигде не найдут таких возможностей для вложений, как сейчас в Украине.

"Я призываю вас планировать инвестиции уже сейчас. Не дожидаясь, когда мы дойдем до нашей победы. Обратите внимание: на сегодняшний день около 80% нашей территории свободны от врага. Наши воины, наш народ постоянно увеличивают это количество, каждый день двигаясь к победе. Но победа – это не только военный путь, это и экономический путь. Наш бизнес делает свой вклад. Наш бизнес функционирует. И большая часть Украины уже сейчас готова к реализации новых бизнес-проектов", – заявил президент.

Он отметил, что сейчас в Нью-Йорке присутствует украинская правительственная делегация во главе с первым вице-премьером – министром экономики Юлией Свириденко. Она может представить компаниям отрасли и проекты для инвестиций, добавил Зеленский.

Как отметил президент, перспектива для всех бизнесов такова, "что в любом случае придется уйти из России". По этому, по его словам, будет "выгодно прийти в Украину", потому что именно "на украинской земле будет новый центр экономического роста в Европе".

"Вы можете спросить меня: как идти в Украину сейчас, когда война продолжается? Я отвечу вам: любая компания, которая сможет поставить на свой продукт отметку Made in Ukraine, автоматически станет частью истории украинской смелости и победы", – резюмировал Зеленский.