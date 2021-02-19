НАБУ обвинило Печерский суд в незаконном вмешательстве в расследование о хищениях газа

Печерский райсуд "не впервые незаконно вмешивается в расследование НАБУ и САП", заявляют в антикоррупционном бюро.

Печерский районный суд Киева незаконно вмешался в расследование Национального антикоррупционнго бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, заявляют 18 февраля в пресс-службе НАБУ.

Сообщается, что суд принял решение о передаче дела о хищении газа, принадлежавшего НАК "Нафтогаз України", на сумму в 729,8 млн грн из НАБУ в Офис генерального прокурора. "Решение необоснованное, принято с нарушением подсудности", – подчеркивают в бюро.

НАБУ и САП обжаловали решение суда, подав жалобу в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда.

"Расследование, судьбой которого "внезапно" проникся Печерский райсуд столицы, детективы завершили в октябре 2020 года. И уже несколько месяцев подозреваемые знакомятся с материалами дела. Это второй эпизод коррупционной схемы по хищению газа на двух ТЭЦ – Новояворовской и Новораздольской. Первый – о хищении газа на 1,4 млрд грн – с декабря 2019 года слушается в суде. Общая сумма хищений по двум эпизодам превышает 2,1 млрд грн", – заявили в бюро.

В пресс-службе ведомства считают, что Печерский райсуд "не впервые незаконно вмешивается в расследование НАБУ и САП", принимая решения по делам о топ-коррупции, которые выходят за пределы его компетенции, поскольку исключительные полномочия по принятию таких решений имеет только Высший антикоррупционный суд.

"Не думаем, что судьи Печерского райсуда столицы такие решения принимают в интересах лиц, уличенных в топ-коррупции. Однако настораживает системность в принятии подобных решений в таких резонансных делах, как, например, дело VAB Bank, заместителя главы Офиса президента и председателя Окружного административного суда Киева", – отметили в НАБУ.

В конце прошлого года судья Сергей Вовк Печерского райсуда обязал Офис генпрокурора передать дело, в котором подозревается заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров, от НАБУ в СБУ. Но, как утверждают в НАБУ, их дела может рассматривать только ВАКС. Соответственно, Печерский суд таких решений принимать не может.

Смену состава процессуальных руководителей в этом деле НАБУ расценило как вмешательство в работу правоохранительного органа и открыло уголовное производство.

Высший антикоррупционный суд Украины признал, что уголовное производство, фигурантом которого является Татаров, подследственно Национальному антикоррупционному бюро, заявляли в НАБУ.

Однако 8 февраля в Офисе генпрокурора заявили, что передали дело СБУ, выполняя решение Печерского районного суда Киева. Его оспаривала в Киевском апелляционном суде и в Верховном Суде генпрокурор Ирина Внедиктова, но обе инстанции оставили в силе.