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ПОЛИТИКА

НАБУ выдвинуло дополнительные обвинения экс-главе Нацполиции в Одесской области Головину

Экс-начальника полиции Одесской области Дмитрия Головина подозревают в декларировании недостоверных данных. Ранее ему объявили подозрение в завладении партией табачных изделий, которые были конфискованы полицией.

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Головин возглавлял ГУ НП в Одесской области с ноября 2016 года по апрель 2019-го
Головин возглавлял ГУ НП в Одесской области с ноября 2016 года по апрель 2019-го
Фото: Поліція Одеської області / Facebook

Национальное антикоррупционное бюро объявило новые подозрение бывшему начальнику Нацполиции в Одесской области и его бывшему заместителю, которых подозревают в завладении партией табачных изделий, ранее изъятых из незаконного оборота. Об этом говорится на сайте НАБУ.

В бюро не уточняют имя экс-главы полиции, но судя по деталям дела речь идет о Дмитрии Головине.

Следствие установило, что руководители частных компаний в сговоре с экс-руководителями Нацполиции Одесской области в 2018 году незаконно завладели крупной партией контрафактной табачной продукции, которая имела статус вещественных доказательств. После этого они выпустили ее в незаконный оборот. Речь идет о партии объемом в семь морских контейнеров, стоимость которых, по результатам экспертизы превышает 13 млн грн.

В июле 2019 всем четырем фигурантам сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

20 июля экс-чиновникам Нацполиции вручили обновленные подозрения, так как появились факты о внесении ими недостоверных сведений в декларации.

По версии следствия, Головин не задекларировал в 2018 году право пользования квартирой в Киеве общей площадью более 100 м² и не внес сведения о праве собственности жены на ценные бумаги стоимостью около 1 млн грн.

Его экс-заместитель не внес в декларации за 2016–2018 годы сведения о недвижимости, принадлежащей бывшей жене, а именно – земельный участок с расположенными на ней садовыми домами общей площадью более 400 м² в Одесской области, квартиру в центре Одессы площадью более 60 м². Также он не задекларировал и вторую квартиру, также в центре Одессы, общей площадью более 290 м², принадлежащую ему на праве общей совместной собственности.

Следовательно, обоим экс-чиновникам Нацполиции, кроме подозрения в растрате имущества инкриминируют также коррупционное правонарушение по ст. 366-1 УК Украины (декларирование недостоверной информации).

Головин возглавлял ГУ НП в Одесской области с ноября 2016 года по апрель 2019-го. Его задержали 25 июля 2019 года по делу о незаконном завладении табачными изделиями, являвшимися вещественным доказательством. В этом производстве фигурируют также экс-заместитель Головина Константин Гейко и двое предпринимателей, Александр Чудаков и Валерий Капитанчук (находится в розыске в Украине). Следствие считает, что Гейко привлек Головина к схеме.

26 июля суд отправил Головина под домашний арест, 16 сентября меру пресечения изменили на ночной домашний арест. Позже меру пресечения несколько раз продлевали, срок действия ночного домашнего ареста истекал 23 января 2020 года.

27 января за Головина внесли залог в размере 525 тыс. грн.

Теги: полиция, декларация, Одесская область, НАБУ, Дмитрий Головин
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